Eva González está enamorada de nuevo? Fue en el año 2022 cuando la presentadora y Cayetano Rivera decidieron separar sus caminos y desde entonces no se había conocido pareja alguna de la modelo. Eva ha estado centrada en su trabajo en la televisión y ante las preguntas de los medios, siempre ha contestado con una sonrisa cuando querían saber cómo estaba sentimentalmente. De hecho, hace unos meses aclaraba que «no podía pedir nada más a la vida» porque tenía salud, trabajo, amistades y su hijo. «Comparto tanto con mi niño que no echo de menos tener pareja», explicaba. Bueno, según ha publicado esta semana la revista Lecturas, Eva González podría haber encontrado el amor de nuevo.

Eva González, ¿enamorada de nuevo? Las pistas del hombre con quien se la ha visto paseando | Europa Press

Las fotos de la cita de Eva González

Ha sido la revista Lecturas quien ha publicado en la portada su posible historia de amor con un hombre misterioso. Según explican y con las fotografías que incorporan en el reportaje, se les ha visto paseando por las calles de la ciudad de Sevilla, charlando y compartiendo un café. Ambos se sentaron en una terraza por la mañana y después, fueron juntos hasta el coche de la presentadora, donde su atractivo acompañante bajó del coche despidiéndose con un beso. Todo hace pensar que Eva podría haberse enamorado de nuevo o, al menos, que ha decidido abrirse al amor tras el sonado divorcio con el torero.

Eva González, captada con un hombre misterioso | Lecturas

La presentadora habla de «un amigo especial»

Aunque estas imágenes que ha publicado la citada revista hacen pensar que Eva González podría haber encontrado el amor o, en todo caso, habría un posible romance a la vista, la revista ¡HOLA! se ha puesto en contacto con el entorno de la comunicadora para aclarar el entuerto de todo esto. Según les han confirmado, este hombre misterioso con quien la han fotografiado «solo es un amigo especial» y, por tanto, estarían desmintiendo que se trate de algo más serio. Ahora bien, el beso que se dieron en el coche hace pensar que podría ser algo más serio.

Han sido unos meses convulsos para la Miss España, sobre todo después de la detención policial de su exmarido, Cayetano Rivera, por un incidente violento en un local de una cadena de comida rápida en Madrid. Durante la madrugada del 30 de junio, el torero fue detenido por un altercado en el que presuntamente habría agredido a un grupo de policías. Tras que saliera a la luz el caso de Cayetano, él presentó una demanda por un «presunto delito de detención ilegal». Todo este revuelo todavía se está siguiendo y Eva González quedó salpicada por el caso, al menos, porque la prensa quiso conocer su opinión al respecto. «Es el padre de mi hijo, claro que le apoyo», expresó tras esta polémica detención, aunque se mostró muy discreta al respecto. Sea como sea, parece que Eva podría comenzar una nueva etapa especial, y habrá que estar atentos para ver si esta «amistad especial» evoluciona.