Este miércoles 29 de octubre, las revistas del corazón traen dos nuevas relaciones de famosos. Los paparazzis han capturado a dos perfiles muy conocidos en el mundo de las celebridades españolas y parece que ambos han encontrado el amor. Ha sido la revista Lecturas quien ha llevado a la portada las relaciones de Eva González e Imanol Arias, pero ¿qué detalles y fotos han salido a la luz?

Eva González y su «amigo especial», capturados besándose

Fue a principios del mes de octubre cuando salieron a la luz las primeras informaciones del nuevo «amigo especial» de Eva González. Tras el divorcio con Cayetano Rivera en el año 2022, ella se ha centrado en el trabajo y no se conocía ninguna nueva pareja desde entonces. La revista Lecturas publicaba unas informaciones sobre la nueva pareja, a quien los paparazzis habían capturado paseando por las calles de Sevilla, charlando y compartiendo un café. En el momento de despedirse, su acompañante le dio un beso antes de salir del coche. Todo indicaba que Eva se había enamorado de nuevo tras el sonado divorcio con el torero, aunque su entorno hablaba de «un amigo especial». Las fotos que publica la citada revista en portada, sin embargo, son un claro ejemplo de que el amor ha abierto las puertas para la presentadora.

Eva González y su nueva pareja, capturados besándose | Revista Lecturas

La imagen de la portada no deja ninguna duda. Se puede ver a Eva González dándose un buen beso con su nuevo novio, y todo apunta a que es algo más serio y más allá de una amistad.

¿Quién es la nueva pareja de Eva González?

La revista Diez Minutos también aporta cierta luz en esta historia. De hecho, Eva González y la identidad de su nuevo novio ocupan la portada. ¿Quién es él? Su nombre es Nacho, un joven sevillano con quien habría empezado a salir hace unos meses. Aunque al principio lo llevaban con un perfil bajo, explican que «ahora vive este noviazgo con total normalidad, incluso él ya conoce a gran parte de su círculo de amigos». La citada revista explica que es un poco más joven que la presentadora de La Voz, trabaja en un cargo de responsabilidad en el mundo de la hostelería y ha estudiado un grado en Educación Primaria en Sevilla.

¿Quién es la nueva pareja de Eva González? | Diez Minutos

Imanol Arias, enamorado de nuevo de una abogada argentina

También ha sido la revista Lecturas quien ha sacado a la luz la nueva relación de Imanol Arias. El actor de Cuéntame parece que ha encontrado el amor de nuevo a los 68 años con una abogada argentina. Los detalles los ha ofrecido el director de la revista Luis Pliego en el programa de Telecinco, El tiempo justo. El actor, que hace unos meses recibió la noticia de que podría evitar entrar a la cárcel por el caso Nummaria, habría encontrado el amor durante estos meses de procesos judiciales. «Esto de Imanol es una historia de amor preciosa. Ella se llama Nelida Inés y es abogada argentina. Se conocieron el año pasado cuando Imanol estaba con el tema judicial». Además, Pliego explicó que los amigos la conocen como «Nelita» y que es «abogada especializada en derechos humanos». Ambos vivirían en la casa de Madrid del actor y «es un perfil afín a Imanol».

¿Quién es la nueva pareja de Imanol Arias? | Lecturas

En resumen, las revistas del corazón de esta semana han sacado a la luz los detalles de dos relaciones de famosos muy curiosas y con pruebas gráficas que las acompañan.