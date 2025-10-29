Aquest dimecres 29 d’octubre les revistes del cor porten dues noves relacions de famosos. Els paparazzis han enxampat dos perfils molt coneguts en el món de les celebritats espanyoles i sembla que tots dos han trobat l’amor. Ha estat la revista Lecturas qui ha portat a la portada les relacions d’Eva González i Imanol Arias, però quins detalls i fotos han sortit a la llum?
Eva González i el seu “amic especial”, caçats fent-se un petó
Era a principis del mes d’octubre quan sortien a la llum les primeres informacions del nou “amic especial” d’Eva González. Després del divorci amb Cayetano Rivera l’any 2022, ella ha estat centrada en la feina i no sabia conegut cap parella nova des de llavors. La revista Lecturas publicava unes informacions sobre la nova parella, a qui els paparazzis havien enxampat passejant pels carrers de Sevilla, xerrant i compartint un cafè. En el moment d’acomiadar-se, el seu acompanyant va fer-li un petó abans de sortir del cotxe. Tot feia pensar que Eva s’havia enamorat de nou després del sonat divorci amb el torero, tot i que el seu entorn parlava “d’un amic especial”. Les fotos que publica la citada revista en portada, però, són un clar exemple que l’amor ha obert les portes per a la presentadora.
La imatge de la portada no deixa cap dubte. Es pot veure Eva González fent-se un bon petó amb el seu nou xicot, i tot apunta que és una cosa més seriosa i més enllà d’una amistat.
Qui és la nova parella d’Eva González?
La revista Diez Minutos també aporta certa llum en aquesta història. De fet, Eva González i la identitat del seu no xicot ocupen la portada. Qui és ell? El seu nom és Nacho, un jove sevillà amb qui hauria començat a sortir fa uns mesos. Tot i que a l’inici ho portaven sota un perfil baix, expliquen que “ara viu aquest festeig amb total normalitat, fins i tot ell ja coneix a gran part del seu cercle d’amics”. La citada revista explica que és una mica més jove que la presentadora de La Voz, treballa en un càrrec de responsabilitat en el món de l’hostaleria i ha estudiat un grau en Educació Primària a Sevilla.
Imanol Arias, enamorat de nou d’una advocada argentina
També ha estat la revista Lecturas qui ha tret a la llum la nova relació d‘Imanol Arias. L’actor de Cuéntame sembla que ha trobat l’amor de nou als 68 anys amb una advocada argentina. Els detalls els ha oferit el director de la revista Luis Pliego al programa de Telecinco, El tiempo justo. L’actor, que fa uns mesos va rebre la notícia que podria evitar entrar a la presó pel cas Nummaria hauria trobat l’amor durant aquests mesos de processos judicials. “Això d’Imanol és una història d’amor preciosa. Ella es diu Nelida Inés i és advocada argentina. Es van conèixer l’any passat quan Imanol estava amb el tema judicial”. A més a més, Pliego va explicar que els amics la coneixen com a “Nelita” i que és “advocada especialitzada en drets humans”. Tots dos viurien a la casa de Madrid de l’actor i “és un perfil afí a Imanol”.
Tot plegat, les revistes del cor d’aquesta setmana han tret a la llum els detalls de dues relacions de famosos molt curioses i amb proves gràfiques que ho acompanyen.