Eva González està enamorada de nou? Va ser l’any 2022 quan la presentadora i Cayetano Rivera van decidir separar els seus camins i des de llavors no s’havia conegut cap parella de la model. Eva ha estat centrada en la seva feina a la televisió i davant les preguntes dels mitjans, sempre ha contestat amb un somriure quan volien saber com estava sentimentalment. De fet, fa uns mesos aclaria que “no podia demanar res més a la vida” perquè tenia salut, feina, amistats i el seu fill. “Jo comparteixo tant amb el meu nen que no trobo a faltar tenir parella”, explicava. Bé, segons ha publicat aquesta setmana la revista Lecturas, Eva González podria haver trobat l’amor de nou.
Les fotos de la cita d’Eva González
Ha estat la revista Lecturas qui ha publicat a la portada la seva possible història d’amor amb un home misteriós. Segons expliquen i amb les fotografies que incorporen al reportatge, se’ls ha vist passejant pels carrers de la ciutat de Sevilla, xerrant i compartint un cafè. Tots dos van seure a una terrassa al matí i després, van anar junts fins al cotxe de la presentadora, on el seu atractiu company va baixar del cotxe acomiadant-se amb un petó. Tot fa pensar que Eva podria haver-se enamorat de nou o, almenys, que ha decidit obrir-se a l’amor després del sonat divorci amb el torero.
La presentadora parla “d’un amic especial”
Tot i que aquestes imatges que ha publicat la citada revista fan pensar que Eva González podria haver trobat l’amor o, en tot cas, hi hauria un possible romanç a la vista, la revista ¡HOLA! s’ha posat en contacte amb l’entorn de la comunicadora per aclarir l’entrellat de tot plegat. Segons els han confirmat, aquest home misteriós amb qui l’han fotografiat “només és un amic especial” i, per tant, estaria desmentint que es tracti de res més seriós. Ara bé, el petó que es van fer al cotxe fa pensar que podria ser alguna cosa més seriosa.
Han estat uns mesos convulsos per a la Miss Espanya, sobretot després de la detenció policial del seu exmarit, Cayetano Rivera, per un incident violent en un local d’una cadena de menjar ràpid a Madrid. Durant la matinada del 30 de juny, el torero va ser detingut per un altercat en què hauria agredit presumptament un grup de policies. Després que sortís a la llum el cas de Cayetano, ell va presentar una demanda per un “presumpte delicte de detenció il·legal”. Tot aquest enrenou encara s’està seguint i Eva González va quedar esquitxada pel cas, si més no, perquè la premsa va voler conèixer la seva opinió al respecte. “És el pare del meu fill, clar que li dono suport”, va expressar després d’aquesta polèmica detenció, tot i que va mostrar-se molt discreta al respecte. Sigui com sigui, sembla que Eva podria encetar una nova etapa especial, i caldrà estar atents per veure si aquesta “amistat especial” evoluciona.