Cayetano Rivera torna a ser el protagonista d’una notícia polèmica. El torero ha patit un accident de trànsit amb la seva furgoneta aquest cap de setmana, on hauria donat positiu en un test d’alcoholèmia, segons informa el diari ABC. Tal com indiquen, el mediàtic torero hauria sortit amb la seva furgoneta del Real Club Sevilla Golf la nit d’aquest passat diumenge, on hauria perdut el control del vehicle que estava conduint envaint completament una rotonda i impactant contra una palmera, que ha quedat completament tombada després del xoc.
Què ha passat amb Cayetano Rivera? Un accident de trànsit i un test d’alcoholèmia positiu
Si fem cas a les informacions publicades, Cayetano Rivera sortia d’aquest club per volts de les 21:00 del vespre d’aquest diumenge 9 de novembre quan, segons les fonts policials consultades pel citat diari, l’exmarit d’Eva González hauria perdut el control de la furgoneta. El vehicle, segons les imatges publicades per l’ABC, ha acabat en mig d’una rotonda amb gespa i amb diverses palmeres, una d’elles completament bolcada a terra pel cop rebut. El vehicle també ha acabat visiblement afectat, amb tot el capó i el para-xocs destrossats. A més a més, hauria donat positiu en la “prova preceptiva d’alcoholèmia”, fet que podria explicar el perquè de la pèrdua del control del vehicle. Tot i l’aparatós accident, informen que Cayetano es troba “en bon estat de salut” després de l’accident.
Así quedó la rotonda y la palmera tras el brutal accidente de Cayetano Rivera. Os lo contamos en exclusiva anoche @javioliveira que se desplazó al lugar de los hechos tras mi exclusiva. pic.twitter.com/q56nieFMuo— MartaRS (@MartaRiesco) November 10, 2025
L’ùltima polèmica del torero
Sembla que no és l’any de Cayetano Rivera, si més no, el passat mes de juny va ser detingut de matinada en una coneguda cadena de menjar ràpid per un altercat en què hauria agredit presumptament un grup de policies. Després que sortís a la llum la notícia, i que Cayetano presentés una demanda per “presumpte delicte de detenció il·legal”, l’informe policial de la detenció donava més detalls d’aquest esdeveniment. En aquest atestat policial que ha tret a la llum La Razón, s’explicava que els agents que van encarregar-se de la detenció van trobar una persona “en un clar estat d’embriaguesa” i “en estat agressiu”. Allà, el germà de Fran Rivera hauria estat “donant cops contra la finestra de venda” i “introduint el cap per la mateixa de manera agressiva” per dirigir-se cap a una de les treballadores de l’establiment. Sigui com sigui, caldrà esperar si hi ha un comunicat per part del torero sobre aquest accident de trànsit i quines conseqüències surten a la llum.