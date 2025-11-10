Cayetano Rivera vuelve a ser el protagonista de una noticia polémica. El torero ha sufrido un accidente de tráfico con su furgoneta este fin de semana, donde habría dado positivo en un test de alcoholemia, según informa el diario ABC. Tal como indican, el mediático torero habría salido con su furgoneta del Real Club Sevilla Golf la noche de este pasado domingo, donde habría perdido el control del vehículo que estaba conduciendo invadiendo completamente una rotonda e impactando contra una palmera, que ha quedado completamente tumbada tras el choque.

¿Qué ha pasado con Cayetano Rivera? Detalles de su accidente de tráfico | Europa Press

¿Qué ha pasado con Cayetano Rivera? Un accidente de tráfico y un test de alcoholemia positivo

Si hacemos caso a las informaciones publicadas, Cayetano Rivera salía de este club alrededor de las 21:00 de la noche de este domingo 9 de noviembre cuando, según las fuentes policiales consultadas por el citado diario, el exmarido de Eva González habría perdido el control de la furgoneta. El vehículo, según las imágenes publicadas por l’ABC, ha acabado en medio de una rotonda con césped y con varias palmeras, una de ellas completamente volteada en el suelo por el golpe recibido. El vehículo también ha acabado visiblemente afectado, con todo el capó y el parachoques destrozados. Además, habría dado positivo en la «prueba preceptiva de alcoholemia», hecho que podría explicar el porqué de la pérdida del control del vehículo. A pesar del aparatoso accidente, informan que Cayetano se encuentra «en buen estado de salud» tras el accidente.

Así quedó la rotonda y la palmera tras el brutal accidente de Cayetano Rivera. Os lo contamos en exclusiva anoche @javioliveira que se desplazó al lugar de los hechos tras mi exclusiva. pic.twitter.com/q56nieFMuo — MartaRS (@MartaRiesco) November 10, 2025

La última polémica del torero

Parece que no es el año de Cayetano Rivera, al menos, el pasado mes de junio fue detenido de madrugada en una conocida cadena de comida rápida por un altercado en el que habría agredido presuntamente a un grupo de policías. Después de que saliera a la luz la noticia, y que Cayetano presentara una demanda por «presunto delito de detención ilegal», el informe policial de la detención daba más detalles de este evento. En este atestado policial que ha sacado a la luz La Razón, se explicaba que los agentes que se encargaron de la detención encontraron a una persona «en un claro estado de embriaguez» y «en estado agresivo». Allí, el hermano de Fran Rivera habría estado «dando golpes contra la ventana de venta» y «introduciendo la cabeza por la misma de manera agresiva» para dirigirse hacia una de las trabajadoras del establecimiento. Sea como sea, habrá que esperar si hay un comunicado por parte del torero sobre este accidente de tráfico y qué consecuencias salen a la luz.