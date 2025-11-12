Cayetano Rivera no sale de una polémica que ya entra en otra. Si hace cerca de cuatro meses fue noticia por su detención policial después de un altercado en un local de comida rápida, ahora el torero encendía la polémica de nuevo tras protagonizar un accidente de tráfico y perder el control de su furgoneta, que impactó y derribó una palmera. Los hechos se sitúan el pasado domingo por la noche en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, según informó el diario ABC, en el que se señalaba que Cayetano habría dado positivo en un test de alcoholemia. Horas más tarde de salir a la luz la noticia, algunos medios se han puesto en contacto con el protagonista.

La reacción de Cayetano Rivera tras el accidente: ¿dio positivo en el control de alcoholemia?

Una de las informaciones que salieron a la luz fue el supuesto resultado de la prueba de alcoholemia realizada al torero. La revista HOLA recoge las palabras de Cayetano Rivera tras el accidente, en las que declara «que está todo bien». El accidente tuvo lugar cuando el torero conducía su vehículo que chocó contra una palmera y quedó completamente destrozado sobre una rotonda.

Así quedó el vehículo de Cayetano Rivera tras chocar con una palmera | Europa Press

Ante las informaciones sobre el posible positivo en la prueba de alcoholemia, Cayetano lamentó que «habían inventado que dio positivo». «Vino la policía, sí, porque fue a la entrada de mi urbanización y estaba a escasos metros de mi casa». Después del accidente, relata que «con el golpe estaba un poco aturdido y fui a sentarme un poco. Pero ya está. Ni positivo ni nada».

Las palabras de su representante en un programa de Telecinco

Joaquín Moeckel, el abogado de Cayetano, ha hablado sobre el caso en el programa El tiempo justo de Telecinco. Después de que saliera a la luz el contenido del atestado policial, en el que se indica que «Cayetano Rivera se negó varias veces a hacerse la prueba de alcoholemia», Moeckel estalló contra las informaciones que habían circulado. «Estoy desde las ocho de la mañana explicando lo mismo. Y ya cansa. Me parece de vergüenza que ustedes sepan del atestado más que yo, que soy el abogado del implicado», ha explicado.

¿Qué ha explicado el abogado de Cayetano Rivera? | Telecinco

El abogado sostiene que «no hubo prueba de alcohol» y que «es una mentira». «En los atestados se habla de ojos brillosos, olor a alcohol… Pero el olor a alcohol no significa que esté borracho. Una persona puede oler a alcohol por tomarse una cerveza o por estar nerviosa después de un accidente», explica sobre las informaciones del atestado policial. De hecho, se explica que Cayetano tuvo un descuido «buscando un mando del coche» y el abogado niega que «se fugara» y que estuviera «bajo los efectos del alcohol».

Meses después del último escándalo del torero

Todo ello llega después del último incidente policial del torero el pasado mes de junio en el que habría agredido presuntamente a un grupo de policías que querían detenerlo en un local de comida rápida de Madrid. Las informaciones apuntaban que Cayetano estaba «golpeando contra la ventana de venta» y «introduciendo la cabeza por la misma de manera agresiva» aunque él afirmó que «no se había resistido a nada» y que no había «participado en ningún acto de agresión». Sea como sea, esta nueva polémica vuelve a poner al hermano de Kiko Rivera bajo el foco.