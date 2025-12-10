Esta semana las revistas del corazón vienen cargadas de noticias, especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales de los famosos. Blanca Romero y Alexia Rivas son dos de las protagonistas de las portadas de la revista Lecturas y la revista Diez Minutos después de que los paparazzi las hayan captado muy bien acompañadas. ¿Quiénes son y qué se sabe de sus nuevos amores?

Blanca Romero es modelo, actriz y colaboradora, aunque muchas personas la recuerdan por su papel en la serie Física o Química. Su nombre saltó a las revistas y los programas de crónica social por el matrimonio con el torero Cayetano Rivera. Ahora, parece que la actriz podría haber encontrado un nuevo amor y lo ha hecho con el exjugador de fútbol y entrenador Quique Sánchez Flores. Flores, quien ha pasado por el banquillo de equipos como el Sevilla o el Getafe, ha compartido una escapada muy cómplice por Madrid con Blanca Romero, según ha publicado la revista Lecturas. Una salida romántica que ha encendido todas las alarmas sobre una posible relación.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores: ¿nueva pareja a la vista?

Aunque desde el citado medio hablan de un encuentro entre ambos, no hay confirmación de relación sentimental por ahora. La modelo y el exfutbolista compartieron una noche que comenzó con una cena en Chez Madrid y continuaría después con un paseo por las calles de la ciudad hasta un tablao flamenco, donde coincidieron con Canales Rivera, primo de Cayetano Rivera y el exmarido de Blanca Romero. “La naturalidad que se pudo ver entre Blanca y Quique demuestra que existe una gran proximidad entre ellos”, exponen desde la revista.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, ¿nueva pareja? | Lecturas

En un momento en que Blanca ha estado en el centro de las miradas por las últimas polémicas del torero -la más reciente su accidente en el que chocó contra una palmera-, parece que la proximidad con Flores sería un buen apoyo. Si habrá espacio para el amor, eso solo lo saben ellos. En todo caso, ¿qué se sabe de la vida personal de Quique Sánchez Flores? El futbolista ha estado casado dos veces, la primera con Nuria Santos y la segunda con Patricia Casanova. Sería en su segundo matrimonio cuando formaría una familia y con quien ha tenido sus cuatro hijos. Además, forma parte del mundo de las celebridades más allá del terreno de juego, porque es sobrino de Lola Flores y primo de Lolita y Rosario Flores.

Alexia Rivas y su nuevo novio, captados por los paparazzi: ¿quién es él?

La otra protagonista de este miércoles lleno de portadas de las revistas del corazón es Alexia Rivas. La tertuliana y colaboradora televisiva habría recuperado la ilusión si hacemos caso a las informaciones publicadas por la revista Diez Minutos. Después de romper con su anterior pareja, un consultor gallego llamado Alejandro, Rivas ha abierto su corazón a Manuel, un alto directivo del sector hotelero que, según cuentan, ya conocería a los padres de la periodista.

Alexia Rivas, enamorada de nuevo: ¿quién es su novio? | Diez Minutos

El reportaje publicado recoge todos los detalles de la última escapada de la reciente pareja a Galicia. Justo cuando Alexia Rivas compartía un momento personal muy vulnerable por culpa del estrés, que le ha provocado una alopecia aureata, tal como mostró en las redes sociales, parece que ahora ha encontrado un buen apoyo. ¿Quién es él y cómo se conocieron? Siguiendo las informaciones publicadas, Alexia habría conocido hace un par de meses gracias a unos amigos en común a quien ahora es su novio, Manuel, con quien se ha escapado el fin de semana a Ponferrada para conocer a los padres de la chica. Entre las imágenes publicadas está la prueba más exacta, un beso de lo más romántico de la pareja después de pasar unos días disfrutando de la gastronomía gallega y la casa que tienen los padres de Rivas en la zona. Sea como sea, habrá que esperar para ver cómo evolucionan estas dos relaciones.