Blanca Romero, ¿enamorada de nuevo? Esta es la pregunta que pueden hacerse después de que salieran a la luz los detalles de la nueva cita que ha tenido la actriz con Quique Sánchez Flores. La modelo y actriz que muchos recuerdan por su papel en Física o química parece que habría encontrado un buen compañero de encuentros, si hacemos caso a las informaciones e imágenes publicadas por las revistas del corazón. Quien había sido esposa de Cayetano Rivera, que estos últimos meses ha sido protagonista de más de una polémica, ha disfrutado de una nueva cita con el exentrenador de fútbol y ahora se conocen todos los detalles del encuentro.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, captados de nuevo por los paparazzi

Hace pocos días era la revista Lecturas quien daba las primeras informaciones de esta posible pareja después de que los paparazzi los encontraran compartiendo una noche por Madrid. Flores, que ha pasado por los banquillos de equipos como el Sevilla o el Getafe, había sido el acompañante de la actriz en una cena en Madrid y finalmente pasaron por un tablao flamenco para terminar de redondear la salida. Pues bien, este miércoles día 17, la pareja de famosos ocupa un trozo de la portada de la revista Diez Minutos, además de detallar cómo pasaron la noche.

Cena, cócteles y flamenco

Si hacemos caso de las informaciones que publica el citado medio y por las imágenes que acompañan la noticia, parece que la amistad entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores va de maravilla. Resulta que el pasado 11 de diciembre, después de celebrar el cumpleaños de su hija Lucía, Blanca Romero cerró la jornada compartiendo una noche de cena, cócteles y fiesta con el primo de Lolita y Rosario Flores. ¿Cómo fue su plan? La revista no guarda detalle y explica que Quique la recogió en su casa alrededor de las 20:30 de la tarde. Desde allí se habrían dirigido al restaurante O’Pazo de Madrid, donde compartieron una cena hasta las 00:00 de la noche.

Saca a la luz todos los detalles de la cita de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores | Diez Minutos

Por si no fuera suficiente, la pareja decidió continuar la fiesta tomando unas copas en un local. Por el camino, los paparazzi los captaron «agarrados del brazo y sin parar de reír», apuntan. La segunda parada de la noche fue la coctelería Harrison situada en el centro de la ciudad donde estuvieron unas horas tomando algo. La noche no terminaría ahí porque después se dirigieron al bar flamenco Candela, situado en el barrio madrileño de Lavapiés. «Se quedaron allí hasta las 4:30 h de la madrugada», explican. Sea como sea, se trata de una noche que disfrutaron, cuando aún no hay ninguna confirmación oficial ni de Blanca ni de Quique sobre esta amistad que podría desembocar en pareja. Solo el tiempo dirá si esto evoluciona o se quedan como amigos para disfrutar de una noche de fiesta y copas.

¿Cómo fue la primera cita de la pareja?

Como decíamos, esta habría sido la segunda cita de la pareja, pero ¿cómo fue la primera? El plan habría sido similar: una cena en Chez Madrid, una ruta por las calles de la ciudad y finalmente cerrar la noche en un tablao flamenco donde habrían coincidido con Canales Rivera, primo de Cayetano y exmarido de Blanca Romero. ¿Y qué se sabe de la vida de Quique Sánchez Flores? Ha estado casado dos veces, primero con Nuria Santos y después con Patricia Casanova, con quien ha formado una familia y ha tenido sus cuatro hijos. Además, forma parte de la familia Flores y es primo de Lolita y Rosario.