Blanca Romero, enamorada de nou? Aquesta és la pregunta que poden fer-se després de sortir a la llum els detalls de la nova cita que ha tingut l’actriu amb Quique Sánchez Flores. La model i actriu que molts recorden pel seu paper a Física o química sembla que hauria trobat un bon company de trobades, si fem cas a les informacions i les imatges publicades per les revistes del cor. Qui havia estat dona de Cayetano Rivera, que aquests darrers mesos ha estat protagonista de més d’una polèmica, ha gaudit d’una nova cita amb l’exentrenador de futbol i ara se’n coneixen tots els detalls de la trobada.
Blanca Romero i Quique Sánchez Flores, enxampats de nou pels paparazzis
Fa pocs dies era la revista Lecturas qui donava les primeres informacions d’aquesta possible parella després que els paparazzis els trobessin compartint una nit per Madrid. Flores, que ha passat per les banquetes d’equips com el Sevilla o el Getafe havia estat l’acompanyant de l’actriu en un sopar a Madrid i finalment van passar per un tablao flamenc per acabar d’arrodonir la sortida. Bé, aquest dimecres dia 17, la parella de famosos ocupa un tros de la portada de la revista Diez Minutos, a més a més de detallar com van passar la nit.
Sopar, còctels i flamenc
Si fem cas de les informacions que publica el citat mitjà i per les imatges que acompanyen la notícia, sembla que l’amistat entre Blanca Romero i Quique Sánchez Flores va d’allò més bé. Resulta que el passat 11 de desembre, després de celebrar l’aniversari de la seva filla Lucía, Blanca Romero va tancar la jornada compartint una nit de sopar, còctels i festa amb el cosí de Lolita i Rosario Flores. Com va ser el seu pla? La revista no guarda cap detall i explica que Quique va recollir-la a casa seva per volts de les 20:30 del vespre. Des d’allà s’haurien dirigit al restaurant O’Pazo de Madrid, on van compartir un sopar fins a les 00:00 de la nit.
Per si no n’hi hagués prou, la parella va decidir continuar la festa fent unes copes en un local. Pel camí, els paparazzis els van enxampar “agafats del braç i sense parar de riure”, apunten. La segona parada de la nit va ser la cocteleria Harrison situada al centre de la ciutat on es van estar unes hores prenent alguna cosa. La nit no s’acabaria aquí perquè després van dirigir-se al bar flamenc Candela, situat al barri madrileny de Lavapiés. “Van quedar-se allà fins a les 4:30 h de la matinada”, expliquen. Sigui com sigui, es tracta d’una nit que van gaudir, quan encara no hi ha cap confirmació oficial ni de Blanca ni de Quique sobre aquesta amistat que podria desembocar en parella. Només el temps dirà si això evoluciona o es queden com a amics per gaudir d’una nit de festa i copes.
Com va ser la primera cita de la parella?
Com dèiem, aquesta hauria estat la segona cita de la parella, però com va ser la primera? El pla hauria estat similar: un sopar a Chez Madrid, una ruta pels carrers de la ciutat i finalment tancar la nit en un tablao flamenc on haurien coincidit amb Canales Rivera, cosí de Cayetano i exmarit de Blanca Romero. I què se’n sap de la vida de Quique Sánchez Flores? Ha estat casat dos cops, primer amb Nuria Santos i després amb Patricia Casanova, amb qui ha format una família i ha tingut els seus quatre fills. A més a més, forma part de la família Flores i es cosí de Lolita i Rosario.