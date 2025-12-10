Aquesta setmana les revistes del cor arriben carregades de notícies, sobretot pel que fa a les relacions sentimentals dels famosos. Blanca Romero i Alexia Rivas són dues de les protagonistes de les portades de la revista Lecturas i la revista Diez Minutos després que els paparazzis les hagin enxampat molt ben acompanyades. Qui són i què se’n sap dels seus nous amors?
Blanca Romero és model, actriu i col·laboradora, tot i que moltes persones la recorden pel seu paper a la sèrie Física o Química. El seu nom va saltar a les revistes i els programes de crònica social pel matrimoni amb el torero Cayetano Rivera. Ara bé, sembla que l’actriu podria haver trobat l’amor nou i ho ha fet amb l’exjugador de futbol i entrenador Quique Sánchez Flores. Flores, que ha passat per la banqueta d’equips com el Sevilla o el Getafe, ha compartit una escapada molt còmplice per Madrid amb Blanca Romero, segons ha publicat la revista Lecturas. Una sortida romàntica que ha encès totes les alarmes sobre una possible relació.
Blanca Romero i Quique Sánchez Flores: nova parella a la vista?
Tot i que des del citat mitjà parlen d’una trobada entre tots dos, no hi ha cap confirmació de relació sentimental ara per ara. La model i l’exfutbolista van compartir una nit que va començar per un sopar a Chez Madrid i continuaria després amb un passeig pels carrers de la ciutat fins a un tablao flamenc, on van coincidir amb Canales Rivera, cosí de Cayetano Rivera i l’exmarit de Blanca Romero. “La naturalitat que es va poder veure entre Blanca i Quique demostra que existeix una gran proximitat entre ells”, exposen des de la revista.
En un moment en què Blanca ha estat en el centre de les mirades per les darreres polèmiques del torero -la més recent el seu accident en què va xocar contra una palmera-, sembla que la proximitat amb Flores seria un bon suport. Si hi haurà espai per a l’amor, això només ho saben ells. En tot cas, què se sap de la vida personal de Quique Sánchez Flores? El futbolista ha estat casat dos cops, el primer amb Nuria Santos i el segon amb Patricia Casanova. Seria en el seu segon matrimoni quan formaria una família i amb qui ha tingut els seus quatre fills. A més a més, forma part del món de les celebritats més enllà del terreny de joc, perquè és nebot de Lola Flores i cosí de Lolita i Rosario Flores.
Alexia Rivas i el seu nou xicot, caçats pels paparazzis: qui és ell?
L’altra protagonista d’aquest dimecres ple de portades de les revistes del cor és Alexia Rivas. La tertuliana i col·laboradora televisiva hauria recuperat la il·lusió si fem cas a les informacions publicades per la revista Diez Minutos. Després de trencar amb la seva anterior parella, un consultor gallec anomenat Alejandro, Rivas ha obert el seu cor Manuel, un alt directiu del sector hoteler que, segons expliquen, ja coneixeria els pares de la periodista.
El reportatge publicat recull tots els detalls de la darrera escapada de la recent parella a Galícia. Tot just quan Alexia Rivas compartia un moment personal molt vulnerable per culpa de l’estrès, que li ha provocat una calba aureata, tal com va mostrar a les xarxes socials, sembla que ara ha trobat un bon suport. Qui és ell i com es van conèixer? Seguint les informacions publicades, Alexia hauria conegut fa un parell de mesos gràcies a uns amics en comú qui és ara el seu xicot, Manuel, amb qui s’ha escapat el cap de setmana a Ponferrada per conèixer els pares de la noia. Entre les imatges publicades hi ha la prova més exacta, un petó d’allò més romàntic de la parella després de passar uns dies gaudint de la gastronomia gallega i la casa que tenen els pares de Rivas a la zona. Sigui com sigui, caldrà esperar per veure com evolucionen aquestes dues relacions.