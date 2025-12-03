Alexia Rivas s’ha sincerat com mai a través de les seves xarxes socials. La col·laboradora de programes i tertuliana de Telecinco fa servir el seu perfil per comunicar-se amb els seguidors, compartir algunes peces del seu dia a dia i, fa unes hores, per parlar obertament de l’últim drama personal que viu. L’estrès, un any complicat per motius personals i professionals i altres factors han provocat que la col·laboradora televisiva visqui una situació poc agradable que ara ha decidit parlar obertament amb els usuaris que la segueixen a Instagram.
Alexia Rivas publica fotos i detalls de la calba que té al cap
En un conjunt de diverses històries temporals que ha publicat a Instagram, on acumula més de 246.000 seguidors, Rivas ha compartit amb pèls i senyals el problema que arrossega des de fa temps, sobretot després d’un període temporal en què tot s’ha complicat força. En una de les instantànies en què es veu la seva cara amb un filtre divertit, la tertuliana explica que vol trencar amb aquesta idea de “senyora perfecta” per mostrar que no tot és glamur i que pot patir coses com qualsevol altra persona. “Aquest any (diria que d’abril a octubre-novembre) ha estat molt dur per diversos motius professionals i personals. Soc la típica persona que ho posa tot dins la motxilla, que explica poc o res als amics i la família”, explica.
El cas és que “el cos és savi” i l’últim cop que va visitar la seva àvia, quan estava ajupida, la seva mare va veure que tenia una calba força gran a la part superior dels cabells. “Era una calba, ara he descobert que es diu calba areata i és producte de l’estrès. Mai ho havia vist i de la impressió vaig anar directa al lavabo a vomitar”, confessa. Tot i que ara està més tranquil·la perquè entén que és una cosa que pot passar i és habitual, vol intentar exposar públicament que “el cos parla i hem d’escoltar-lo”. “Res està per damunt de la nostra pau i hem de triar el que volem en tots els àmbits si està en joc la nostra salut mental”.
Les fotos de la calba: com avança i quin tractament ha seguit?
Per intentar conscienciar i mostrar-se oberta al 100% sobre aquest problema personal que viu, Alexia Rivas ha publicat algunes de les fotografies en què es veu aquesta calba i com ha evolucionat durant aquestes setmanes.
A més a més, exposa el tractament que està seguint per intentar pal·liar els efectes de la calba areata, també coneguda com a alopècia areata, que és una malaltia autoimmunitària que provoca que caiguin els cabells de forma rodona i llisa, deixant unes rodones a la zona. Normalment, afecta la zona dels cabells, però també es pot produir a les celles o les pestanyes. “Això és el dia que vaig descobrir-la, un dia horrible. Quan vaig arribar a Madrid vaig posar-me en tractament amb infiltracions de corticoides, una pastilla oral i dos esprais diaris”, exposa.
Tot i que el procés és lent i pot durar fins i tot “alguns mesos”, Alexia Rivas és conscient que el tractament funciona i està millorant. “De tota manera el que més importa d’això és que ha passat per guardar dolor i estrès que s’ha manifestat així perquè no ho podia fer d’una altra forma”, revela.
Agraïments pel suport que ha rebut
Es tracta d’una situació que pateixen moltes persones i que potser genera cert tabú perquè pot afectar estèticament una persona en una societat en què la pressió estètica és constant, sobretot per a les dones. Alexia Rivas exposa publicament i agraeix el suport que ha rebut per obrir-se d’aquesta manera a les xarxes socials. “La meva única pretensió és ajudar persones que estiguin passant pel mateix. Dir en veu alta que l’estrès és terrible i que porta malalties físiques”, apunta.
En tot cas, Alexia continua amb el tractament i a l’espera que la zona es pugui repoblar de cabells. “Soc conscient que dins la part dolenta soc afortunada”, escriu. Més enllà de la part física de tot plegat, la seva intenció és parlar de l’estrès i com no fer cas a la salut mental pot desembocar en altres situacions o problemes.