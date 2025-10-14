Alexia Rivas, molt espantada a urgències: “Creia que moriria”

Alexia Rivas ha reaparegut a Fiesta, el programa de Telecinco en el que fa de tertuliana, després d’haver patit un fort ensurt. Emma García no ha dubtat en apropar-se a abraçar-la i li ha reconegut que s’alegrava molt de veure-la bé després del que havia passat: “Et trobes millor?”. En aquest punt, els teleespectadors s’han espantat perquè tot feia pensar que s’havia trobat malament. Doncs sí, la sorpresa ha estat que l’Alexia ha reconegut que va haver d’anar corrents a urgències perquè va quedar-se cega temporalment.
“Em vaig quedar totalment cega”, ha confessat. El titular és potent, és clar, de la mateixa manera que l’ensurt que va patir va ser dels pitjors que ha tingut mai. Sobre aquest incident, ha compartit alguns detalls que deixen clar que va haver de sentir molta angoixa: “Vaig tenir una migranya molt forta amb una aura d’aquelles que fa que et quedis cega. I jo, que soc superdramàtica, vaig pensar que seria alguna cosa molt més greu. Em vaig veure morta, us juro que vaig pensar que moriria”.
Alexia Rivas confessa quins pensaments va tenir quan va creure que moriria
Molts poden creure que és una exagerada, però ella ha insistit que ho va passar molt malament: “Hi haurà qui m’entengui i qui no, però vaig estar totalment convençuda que moriria i que aquell era el meu últim moment a la vida”. Als col·laboradors els ha fet gràcia que confessi quins van ser els pensaments que va tenir en aquell moment: “Doncs riureu, però vaig estar preguntant-me quins vídeos posarien sobre mi en els programes a l’hora d’anunciar que havia mort”.
Els metges, després de sotmetre-la a diverses proves, van arribar a la conclusió que efectivament havia tingut una migranya amb aura. Aquesta és una molèstia bastant comuna, la que provoca que notis llampecs lluminosos, formigueig, dificultat per parlar i, en alguns casos, ceguera com la que va tenir ella.
Qui és Alexia Rivas?
Per a tots aquells que no coneguin l’Alexia Rivas, potser els ajuda situar-la en el vídeo que va protagonitzar amb Alfonso Merlos durant la pandèmia. El periodista estava realitzant una videotrucada en directe amb un programa quan, de sobte, l’Alexia apareixia per darrere en biquini. Aquesta imatge va córrer com la pólvora, ja que el periodista sortia amb la tertuliana Marta López en aquells moments. L’estava enganyant amb Alexia Rivas, una reportera de Telecinco? Doncs sí, així era.
El vídeo va viralitzar-se moltíssim i moltes revistes van córrer a entrevistar l’Alexia Rivas. Ella, que fins a aquell moment simplement anava pels llocs entrevistant a gent amb el micròfon de Telecinco com una reportera més, va començar a guanyar repercussió mediàtica fins a convertir-se en una tertuliana habitual com és ara. De fet, l’han contractat com a participant d’alguns realities de televisió i tot.