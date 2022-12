Alexia Rivas i un polític del PP, nova parella sorpresa

Alexia Rivas torna a tenir parella. Després d’uns mesos sense saber-se res de la seva vida privada, la tertuliana de Ya es mediodía ha aparegut en unes fotografies que demostren que està enamorada d’un polític del PP.

La col·laboradora de televisió va passar els dies de pont a Madrid amb Mikel Lezama, el secretari general del Partit Popular a Guipúscoa. La revista Diez Minutos ha pogut saber que s’han allotjat junts en un hotel i que s’han dedicat unes quantes mostres d’estima: “Han demostrat tenir molt bona química”. Afegeixen que són amics des del passat mes d’octubre, moment en què haurien començat a tenir més confiança.

La colaboradora de Mediaset se escapó a Navacerrada junto al Secretario General del Partido Popular en Gipuzkoa. Los dos disfrutaron del frío de la sierra de Madrid. https://t.co/KhSXHFDEnG — Diez Minutos (@diezminutos_es) December 14, 2022

Poc després, ha estat ella mateixa la que ha confirmat que surt amb ell des de llavors: “És molt aviat, encara que no puc negar l’evidència. Ens estem coneixent i estem quedant. Tenim molt bona relació, com a persona és excepcional. Oi tant que el votaria, li dono el que vulgui. La meva fama no el preocupa gens, de fet ens vam conèixer perquè ell em va veure aquí al programa”.

Alexia Rivas, enxampada amb un polític | Telecinco

Qui és Mikel Lezama?

Mikel Lezama va estudiar Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de Múrcia. Té 29 anys, la mateixa edat que Alexia, i va jugar a futbol i rugbi una temporada. No hauria trigat en deixar-ho per començar la seva aventura en política. S’hauria inscrit a les noves generacions del PP i Borja Sémper hauria estat el seu padrí polític.

Alexia Rivas lleva dos meses conociendo a Mikel Lezama, Secretario General del Partido Popular en Gipuzkoa #YaEsMediodía14D https://t.co/GhkCLyet9L — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) December 14, 2022

Després d’uns quants anys, actualment ha estat escollit com a secretari general del PP a la seva terra. No se li coneix parella coneguda d’abans, amb la qual cosa aquesta seria la primera famosa amb la que surt el polític. La mateixa Alexia ha confirmat que fa poc que surten, però també ha deixat clar que està il·lusionada i que espera que aquest cop funcioni.