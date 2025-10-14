Alexia Rivas, muy asustada en urgencias: «Creía que moriría»

Alexia Rivas ha reaparecido en Fiesta, el programa de Telecinco en el que participa como tertuliana, después de haber sufrido un gran susto. Emma García no ha dudado en acercarse a abrazarla y le ha reconocido que se alegraba mucho de verla bien después de lo que había pasado: “¿Te encuentras mejor?”. En ese momento, los televidentes se asustaron porque todo hacía pensar que se había sentido mal. Pues sí, la sorpresa fue que Alexia reconoció que tuvo que ir corriendo a urgencias porque se quedó ciega temporalmente.

“Me quedé totalmente ciega”, confesó. El titular es potente, claro, de la misma manera que el susto que sufrió fue de los peores que ha tenido nunca. Sobre este incidente, ha compartido algunos detalles que dejan claro que tuvo que sentir mucha angustia: “Tuve una migraña muy fuerte con un aura de esas que hace que te quedes ciega. Y yo, que soy superdramática, pensé que sería algo mucho más grave. Me vi muerta, os juro que pensé que moriría”.

Alexia Rivas confiesa qué pensamientos tuvo cuando creyó que moriría

Muchos pueden creer que es una exagerada, pero ella ha insistido en que lo pasó muy mal: “Habrá quien me entienda y quien no, pero estuve totalmente convencida de que moriría y que ese era mi último momento en la vida”. A los colaboradores les hizo gracia que confiese cuáles fueron los pensamientos que tuvo en ese momento: “Pues os reiréis, pero estuve preguntándome qué vídeos pondrían sobre mí en los programas al anunciar que había muerto”.

Los médicos, después de someterla a varias pruebas, llegaron a la conclusión de que efectivamente había tenido una migraña con aura. Esta es una molestia bastante común, la que provoca que notes destellos luminosos, hormigueo, dificultad para hablar y, en algunos casos, ceguera como la que tuvo ella.

Alexia Rivas explica quin problema de salut té | Telecinco

¿Quién es Alexia Rivas?

Para todos aquellos que no conozcan a Alexia Rivas, quizá les ayude situarla en el vídeo que protagonizó con Alfonso Merlos durante la pandemia. El periodista estaba realizando una videollamada en directo con un programa cuando, de repente, Alexia aparecía por detrás en bikini. Esta imagen corrió como la pólvora, ya que el periodista salía con la tertuliana Marta López en esos momentos. ¿La estaba engañando con Alexia Rivas, una reportera de Telecinco? Pues sí, así era.

El vídeo se viralizó muchísimo y muchas revistas corrieron a entrevistar a Alexia Rivas. Ella, que hasta ese momento simplemente iba por los lugares entrevistando a gente con el micrófono de Telecinco como una reportera más, comenzó a ganar repercusión mediática hasta convertirse en una tertuliana habitual como es ahora. De hecho, la han contratado como participante de algunos realities de televisión y todo.