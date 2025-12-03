Alexia Rivas se ha sincerado como nunca a través de sus redes sociales. La colaboradora de programas y tertuliana de Telecinco usa su perfil para comunicarse con los seguidores, compartir algunas piezas de su día a día y, hace unas horas, para hablar abiertamente del último drama personal que vive. El estrés, un año complicado por motivos personales y profesionales y otros factores han provocado que la colaboradora televisiva viva una situación poco agradable que ahora ha decidido hablar abiertamente con los usuarios que la siguen en Instagram.

Alexia Rivas publica fotos y detalles de la calva que tiene en la cabeza

En un conjunto de varias historias temporales que ha publicado en Instagram, donde acumula más de 246.000 seguidores, Rivas ha compartido con pelos y señales el problema que arrastra desde hace tiempo, sobre todo después de un periodo temporal en el que todo se ha complicado bastante. En una de las instantáneas en las que se ve su cara con un filtro divertido, la tertuliana explica que quiere romper con esta idea de «señora perfecta» para mostrar que no todo es glamour y que puede sufrir cosas como cualquier otra persona. «Este año (diría que de abril a octubre-noviembre) ha sido muy duro por diversos motivos profesionales y personales. Soy la típica persona que lo pone todo dentro de la mochila, que explica poco o nada a los amigos y la familia», explica.

Alexia Rivas comparte su problema de salud | Instagram

El caso es que «el cuerpo es sabio» y la última vez que visitó a su abuela, cuando estaba agachada, su madre vio que tenía una calva bastante grande en la parte superior del cabello. «Era una calva, ahora he descubierto que se llama calva areata y es producto del estrés. Nunca lo había visto y de la impresión fui directa al baño a vomitar», confiesa. Aunque ahora está más tranquila porque entiende que es algo que puede pasar y es habitual, quiere intentar exponer públicamente que «el cuerpo habla y debemos escucharlo». «Nada está por encima de nuestra paz y debemos elegir lo que queremos en todos los ámbitos si está en juego nuestra salud mental».

Las fotos de la calva: ¿cómo avanza y qué tratamiento ha seguido?

Para intentar concienciar y mostrarse abierta al 100% sobre este problema personal que vive, Alexia Rivas ha publicado algunas de las fotografías en las que se ve esta calva y cómo ha evolucionado durante estas semanas.

Alexia Rivas muestra la calva que tiene en el cabello por culpa del estrés | Instagram

Además, expone el tratamiento que está siguiendo para intentar paliar los efectos de la calva areata, también conocida como alopecia areata, que es una enfermedad autoinmunitaria que provoca que se caiga el cabello de forma redonda y lisa, dejando unas redondeces en la zona. Normalmente, afecta la zona del cabello, pero también se puede producir en las cejas o las pestañas. «Esto es el día que la descubrí, un día horrible. Cuando llegué a Madrid me puse en tratamiento con infiltraciones de corticoides, una pastilla oral y dos sprays diarios», expone.

Así avanza la situación de Alexia Rivas | Instagram

Aunque el proceso es lento y puede durar incluso «algunos meses», Alexia Rivas es consciente de que el tratamiento funciona y está mejorando. «De todas formas lo que más importa de esto es que ha pasado por guardar dolor y estrés que se ha manifestado así porque no lo podía hacer de otra forma», revela.

Agradecimientos por el apoyo que ha recibido

Se trata de una situación que padecen muchas personas y que quizás genera cierto tabú porque puede afectar estéticamente a una persona en una sociedad en la que la presión estética es constante, sobre todo para las mujeres. Alexia Rivas expone públicamente y agradece el apoyo que ha recibido por abrirse de esta manera en las redes sociales. «Mi única pretensión es ayudar a personas que estén pasando por lo mismo. Decir en voz alta que el estrés es terrible y que trae enfermedades físicas», apunta.

Alexia Rivas agradece el apoyo de los seguidores | Instagram

En todo caso, Alexia continúa con el tratamiento y a la espera de que la zona se pueda repoblar de cabello. «Soy consciente de que dentro de lo malo soy afortunada», escribe. Más allá de la parte física de todo esto, su intención es hablar del estrés y cómo no prestar atención a la salud mental puede desembocar en otras situaciones o problemas.