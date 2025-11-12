Cayetano Rivera no surt d’una polèmica que ja n’entra en una altra. Si fa prop de quatre mesos era notícia per la seva detenció policial després d’un altercat en un local de menjar ràpid, ara el torero encenia la polèmica de nou després de protagonitzar un accident de trànsit i perdre el control de la seva furgoneta, que va impactar i tombar una palmera. Els fets se situen al passat diumenge al vespre a Alcalá de Guadaíra, Sevilla, segons va informar el diari ABC, en què s’assenyalava que Cayetano hauria donat positiu en un test d’alcoholèmia. Hores més tard de sortir a la llum la notícia, alguns mitjans s’han posat en contacte amb el protagonista.
La reacció de Cayetano Rivera després de l’accident: va donar positiu en el control d’alcoholèmia?
Una de les informacions que van sortir a la llum va ser el suposat resultat de la prova d’alcoholèmia realitzada al torero. La revista HOLA recull les paraules de Cayetano Rivera després de l’accident, en què declara “que està tot bé”. L’accident va tenir lloc quan el torero conduïa el seu vehicle que va xocar contra una palmera i va quedar ben bé destrossat a sobre d’una rotonda.
Davant les informacions sobre el possible positiu en la prova d’alcoholèmia, Cayetano va lamentar-se que “havien inventat que va donar positiu”. “Va venir la policia, sí, perquè va ser a l’entrada de la meva urbanització i estava a escassos metres de casa meva”. Després de l’accident, relata que “amb el cop estava una mica atordit i vaig anar a asseure’m una mica. Però ja està! Ni positiu ni res”.
Les paraules del seu representant en un programa de Telecinco
Joaquín Moeckel, l’advocat de Cayetano, ha parlat sobre el cas al programa El tiempo justo de Telecinco. Després que sortís a la llum el contingut de l’atestat policial, en què s’indica que “Cayetano Rivera va negar-se diversos cops a fer-se la prova d’alcoholèmia”, Moeckel va esclatar contra les informacions que havien circulat. “Estic des de les vuit del matí explicant el mateix. I ja cansa. Em sembla de vergonya que vostès sàpiguen de l’atestat més que jo, que soc l’advocat de l’implicat”, ha explicat.
L’advocat sosté que “no hi va haver prova d’alcohol” i que “és una mentida”. “En els atestats es parla d’ulls brillosos, olor d’alcohol… Però l’olor d’alcohol no significa que estigui borratxo. Una persona pot fer olor d’alcohol per prendre’s una cervesa o per estar nerviosa després d’un accident”, explica sobre les informacions de l’atestat policial. De fet, s’explica que Cayetano va tenir un descuit “buscant un comandament del cotxe” i l’advocat nega que “es fugués” i que estigués “sota els efectes de l’alcohol”.
Mesos després del darrer escàndol del torero
Tot plegat arriba després de l’últim incident policial del torero el passat mes de juny en què hauria agredit presumptament un grup de policies que volien detenir-lo en un local de menjar ràpid de Madrid. Les informacions apuntaven que Cayetano estava “donant cops contra la finestra de venda” i “introduint el cap per la mateixa de manera agressiva” tot i que ell va afirmar que “no s’havia resistit a res” i que no havia “participat en cap acte d’agressió”. Sigui com sigui, aquesta nova polèmica torna a posar el germà de Kiko Rivera sota el focus.