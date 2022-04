Rosa Benito nega que Amador Mohedano tingui una nova parella

Amador Mohedano podria estar enamorat de nou. O així ho han assegurat al programa de Telecinco ‘Ya es mediodía’, on han assegurat que la nova dona que podria estar compartint la vida amb el germà de Rocío Jurado s’assemblaria molt a la seva ex, Rosa Benito. Segons aquest programa, Amador portaria 3 mesos amb aquesta dona, que és rossa, té 59 anys i amb que portaria una relació molt discreta des de fa 3 mesos.

Per ara, però, no és una relació oficial. “No ho saben ni els seus millors amics, només un parell de familiars”, ha assegurat al programa un amic d’Amador. Mentre el testimoni explicava tot això, Rosa, que treballa com a tertuliana al programa, no parava de riure, però en acabar d’emetre’s el vídeo ha donat la seva versió: “Si això fos veritat, jo m’alegraria molt per ell, però em fa pena que li donin veu a aquest tipus de personatges que només diuen mentides”.

Amador Mohedano | Europa Press

En aquest sentit, Rosa ha continuat: “Em fa gràcia quan diu que Amador cuina, quan en realitat el que li encanta és que li cuinin. Els meus fills estan pendents d’ell, perquè és el seu pare, i he de dir que si l’he de trucar no tinc cap problema, perquè sé que seré ben rebuda”. A més, ha explicat que el seu exmarit ha estat fa poc a casa seva i també a la de la seva filla: “Tenim una relació normal com la tenen persones adultes que s’han estimat moltíssim“.

“Aquest noi que parla ha estat a casa meva des que tenia 14 anys, perquè era amic d’un dels meus fills… O sigui que, si us plau, prou ja. I quan es parli, que es diguin coses que siguin veritat”, ha dit Rosa, que ha conclòs, visiblement indignada: “Estic farta de tantes mentides“.