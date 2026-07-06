Carmen Cervera va haver de ser ingressada a l’hospital el passat mes de maig per culpa d’una pneumònia que va complicar-se. Que els paparazzi veiessin els seus fills a les portes d’una clínica privada de Barcelona va fer sonar totes les alarmes i, efectivament, van confirmar que s’havien traslladat d’urgència a la capital catalana per estar al costat de la baronessa en un moment complicat. Pel que han dit, mai no van arribar a patir per la seva vida… però la preocupació va ser molt gran. Aquesta malaltia respiratòria mai no és fàcil i, encara menys, en algú de més de 80 anys com és el seu cas. La prova? Que un parell de mesos després, encara no pot fer vida normal.
L’hermetisme en el que s’ha immers tota la família no ajuda a fer disminuir l’angoixa. Els fotògrafs no han captat cap foto de Tita des de llavors i tampoc no se sap del cert com es troba. Però si fem cas a la informació que han fet pública des de Fiesta, el programa dels caps de setmana de Telecinco, sembla que li està costant remuntar.
Carmen Cervera, absent en una reunió important dos mesos després de la pneumònia
La periodista María Eugenia Yagüe ha pogut parlar amb el seu entorn, que li confirmen que Carmen Cervera no ha pogut acudir a la reunió del Patronat de la seva fundació. El més cridaner no és que no hi anés, sinó que ni tan sols fes el tràmit de delegar el seu vot: “Em diuen que fins i tot la filla del baró està molt sorpresa per l’absència de Tita i de Borja a la reunió“.
Resulta que aquesta era una trobada important i no ha agradat que se la saltin. Es troba pitjor del que diuen? L’últim que s’havia intentat, des de dins de la família, era intentar treure ferro a la seva malaltia. També el director del seu museu va voler restar-ne gravetat, quan va dir que Carmen només necessitava “temps i descans” per tornar a sentir-se ella mateixa. El temps està passant i no sabem res més d’ella… La revista ¡Hola! va assegurar que havien parlat amb ella i que els havia negat que estigués pitjor, que deia que havia pogut tornar a casa i que no tenia metges vigilant-la.
Que continuï reclosa a la mansió i que ningú no digui res concret està fent créixer la preocupació, lluny de calmar els ànims. El temps dirà si realment s’acaba sabent com es troba la baronessa i si publiquen alguna fotografia d’ella que tranquil·litzi i faci callar els rumors que se succeeixen sense fre.