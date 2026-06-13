Carmen Cervera ha sido ingresada en una clínica privada de Barcelona por culpa de una neumonía que ha llegado a preocupar a la familia. A sus 83 años, la baronesa Thyssen ha estado rodeada de un montón de rumores sobre este empeoramiento repentino -e importante- en su salud. Ahora, el medio Vanitatis ha podido hablar con fuentes de su entorno que confirman qué ha pasado y qué no. ¿Cómo se encuentra, realmente? ¿Quién forma parte de su círculo de confianza? Todas las respuestas tras días de especulaciones.

Su hijo mayor, Borja, ha viajado a Barcelona en dos ocasiones desde que la aristócrata enfermó. Preocupado, no dudó en trasladarse hasta la capital catalana aunque su relación nunca ha sido buena. En los últimos años, parecía que la relación con ella se había vuelto más cordial. Desde dentro de su círculo, sin embargo, dicen que hasta entonces la sensación que daba la actitud de Borja hacia ella era «de indiferencia«. Esto habría cambiado cuando le avisaron de que Carmen se encontraba realmente mal y, prueba de ello, es que lo dejó todo para estar a su lado.

¿Otro rumor que desmienten en este resumen? Que no es verdad que tuvieron que trasladar a Carmen Cervera en helicóptero. Eso sí que sucedió, pero hace cuatro años: «En esta ocasión, fue su chófer quien se encargó del traslado hasta el hospital«.

Carmen Cervera tiene al hijo muy pendiente de la evolución de su estado de salud | Europa Press

¿Cómo se encuentra, realmente, Carmen Cervera tras la neumonía?

Ha sorprendido que Tita no haya querido hablar con la prensa directamente sobre su estado de salud, como siempre había hecho. Si algo la ha caracterizado es que no se corta un pelo cuando los periodistas le preguntan cosas, por lo que ahora están todos tan sorprendidos con el silencio en el que ha entrado: «La recomendación que ha seguido es la de aislamiento y silencio. No cogía el teléfono, el hijo y el sobrino se han hecho cargo. Por alguna razón, la comunicación con ella está cerrada«.

También se ha sabido qué ha hecho con todas las propiedades que tiene repartidas por España. Sorprende que tenga «a medio gas» la casa de Madrid, la de Andorra y la de Marbella. Ella continúa en la de la Costa Brava, pero no ha dado órdenes a ninguno de los trabajadores de las otras para que las pongan a punto para una visita próxima así que no estaría tan recuperada para viajar hasta allí. Otro titular, que entre trabajadores y personal doméstico cuenta con una plantilla de 28 personas. Como si de una pequeña empresa se tratara.

Carmen Cervera nunca se ha cortado cuando ha hablado con la prensa | Cuatro

Ahora mismo que aún se está recuperando del susto en su salud, dicen que han reducido el servicio de seguridad y los trabajadores de la casa para que esté más tranquila. Tampoco estaría recibiendo la visita de muchos amigos, quienes aseguran que cada vez son menos. Tampoco ven muy probable que la veamos comiendo en su restaurante favorito como hizo el mes pasado. El tiempo acabará de decir cómo se encuentra y cómo va recuperándose.