Mónica López tindrà programa nou a TVE després del desastre de l’anterior

Mónica López estrenarà aquest dilluns Ahora o nunca, una aposta nova de TVE. La cadena recupera la física de la Seu d’Urgell després del seu pas per La hora de la 1, el que no va ser gaire fructífer ni aplaudit. Ella sempre havia estat presentadora de la secció del Temps, però van voler que provés sort al capdavant d’un magazín. Aquella experiència no va funcionar, però confien que sí que ho faci en aquesta nova oportunitat.

L’objectiu d’aquest espai és poder fer divulgació científica, el que se li dona millor a la catalana: “Moltes vegades ens expliquen coses científiques que són molt difícils d’entendre i que, a més a més, les diuen amb un llenguatge molt complicat. El que hem de fer és ajudar la ciència i mostrar-la sexy, atractiva i diferent. Hem d’aconseguir que el coneixement sigui interessant”, revela en una entrevista a Bluper.

Des de TVE li han volgut oferir un programa més distès en el que podrà mostrar-se més natural, una nova versió de si mateixa que li agrada més perquè considera que a La hora de La 1 estava massa tallada: “La part de cròniques de successos és molt dura, ja que parlem de coses molt més fotudes del que publiquen els mitjans de comunicació. L’època d’aquell programa, a nivell anímic, a mi em va resultar molt dura. Reconec que va ser una experiència espectacular i no la canviaria, però aquella etapa va acabar-se. A mi m’agraden els reptes, m’encanta treballar i la televisió. Només podia dir que sí quan em van oferir aquest nou programa”, diu tot fent referència a un espai que compaginarà amb les retransmissions del Temps als Informatius.

El programa s’emetrà en una franja que no acostuma a tenir molta audiència, però això a ella no li preocupa perquè considera que és bo que només puguin millorar: “Parlem del migdia-tarda, tot just quan els nens surten de l’escola. El que tinc clar és que no vull que parlem de política en aquest programa. La ciència no té color polític”, afegeix. Natural i espontània, la presentadora confia tenir el suport del públic en aquesta nova aventura.