Leiva dona detalls de l’incident que el va fer perdre un ull amb només 12 anys

Leiva va fer-se famós com a integrant del grup Pereza, un dels grups de més recorregut dels 2000. Ja han passat més de deu anys que comencés la seva carrera en solitari, en la que ha acumulat uns quants milers de fans. En l’última entrevista a El Hormiguero, la que ha concedit aquest dijous, ha donat detalls d’un incident molt impactant en el que va acabar perdent un ull. El cantant sempre ha dit que la música és el seu refugi, al que fuig sempre que pot. I sobre això parla al documental que ha preparat, en el que obre una finestra a la seva intimitat.
El capítol que més cridarà l’atenció, precisament, és en el que parla de l’incident que va fer que perdés un ull quan només tenia 12 anys. Diu que no va costar-li fer-se famós perquè ja estava acostumat al fet que la gent el mirés fixament: “Era petit quan em van disparar amb una pistola de balins molt a prop, a només 20 centímetres, i vaig perdre l’ull. No tenia còrnia, ni blanc ni gris. La gent del meu barri em mirava i xiuxiuejava”. La sort, que no es mofaven d’ell perquè sabien que l’havien disparat i aquest “és un tema seriós”. No ho va viure com un trauma, ha dit, però sí que va haver d’adaptar-se a les limitacions que tenia el fet de només veure a través d’un ull: “No feia més que xocar-me”.
Quan van disparar-lo, sense voler, van baixar-lo a quiròfan per operar-lo d’urgència, és clar, ja que estava perdent molta sang i el balí estava a prop del cervell: “Recordo que el metge em va dir que era la persona amb més sort que coneixia perquè, de tots els òrgans que podia perdre, l’ull és l’únic que no et canvia”.
A més a més, en aquest documental també se sincerarà sobre una malaltia que té des de fa temps a les cordes vocals que l’obligarà a passar per quiròfan: “Tinc una lesió que no és reversible i això m’ha provocat una pèrdua de veu. Diguem que si la gent té al 100% la veu, jo tinc bastant menys. He hagut d’aprendre a conviure amb això i adaptar-m’hi, per la qual cosa faig concerts més curts i no puc fer-ne seguits perquè he de canviar els tons i ja no puc fer tants a gust com ho feia abans“.
Leiva explica per què van decidir trencar el grup Pereza
José Miguel continua sent un dels millors amics del Rubén Pozo, qui fos l’altre integrant del grup Pereza quan tocaven junts. En una entrevista recent a 20 Minutos, l’artista deia que van viure la part dolenta de l’èxit que és “el desgast” i “no entendre’s” en algunes situacions. La bona notícia és que el final del grup va ser amable: “Si haguéssim estirat el xiclet, crec que les coses no haguessin acabat com han acabat”.
“Ens vam separar des d’una maduresa que no es corresponia a l’edat que teníem. Vam saber veure-ho a temps i m’agrada que el públic ho sàpiga, que no vam voler desgastar Pereza”, afegeix.
Una entrevista completa que deixarà els seus fans amb ganes de veure el documental i saber-ne més coses.