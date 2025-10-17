Leiva da detalles del incidente que le hizo perder un ojo a los 12 años

Leiva se hizo famoso como integrante del grupo Pereza, una de las bandas más destacadas de los 2000. Ya han pasado más de diez años desde que comenzara su carrera en solitario, en la que ha acumulado unos cuantos miles de fans. En la última entrevista en El Hormiguero, concedida este jueves, ha dado detalles de un incidente muy impactante en el que terminó perdiendo un ojo. El cantante siempre ha dicho que la música es su refugio, al que huye siempre que puede. Y sobre esto habla en el documental que ha preparado, en el que abre una ventana a su intimidad.

El capítulo que más llamará la atención, precisamente, es en el que habla del incidente que le hizo perder un ojo cuando solo tenía 12 años. Dice que no le costó hacerse famoso porque ya estaba acostumbrado al hecho de que la gente lo mirara fijamente: «Era pequeño cuando me dispararon con una pistola de perdigones muy cerca, a solo 20 centímetros, y perdí el ojo. No tenía córnea, ni blanco ni gris. La gente de mi barrio me miraba y susurraba». La suerte fue que no se mofaban de él porque sabían que le habían disparado y ese “es un tema serio”. No lo vivió como un trauma, ha dicho, pero sí que tuvo que adaptarse a las limitaciones que tenía el hecho de solo ver a través de un ojo: “No hacía más que chocarme”.

Cuando le dispararon, sin querer, lo llevaron al quirófano para operarlo de urgencia, claro está, ya que estaba perdiendo mucha sangre y el perdigón estaba cerca del cerebro: «Recuerdo que el médico me dijo que era la persona con más suerte que conocía porque, de todos los órganos que podía perder, el ojo es el único que no te cambia».

Leiva explica cómo perdió un ojo en una entrevista sorprendente | Antena 3

Además, en este documental también se sincerará sobre una enfermedad que tiene desde hace tiempo en las cuerdas vocales que le obligará a pasar por quirófano: «Tengo una lesión que no es reversible y esto me ha provocado una pérdida de voz. Digamos que si la gente tiene al 100% la voz, yo tengo bastante menos. He tenido que aprender a convivir con esto y adaptarme, por lo cual hago conciertos más cortos y no puedo hacerlos seguidos porque tengo que cambiar los tonos y ya no puedo hacer tantos a gusto como lo hacía antes«.

Leiva explica por qué decidieron romper el grupo Pereza

José Miguel sigue siendo uno de los mejores amigos de Rubén Pozo, quien fuera el otro integrante del grupo Pereza cuando tocaban juntos. En una entrevista reciente a 20 Minutos, el artista decía que vivieron la parte mala del éxito que es “el desgaste” y “no entenderse” en algunas situaciones. La buena noticia es que el final del grupo fue amable: “Si hubiéramos estirado el chicle, creo que las cosas no habrían terminado como han terminado”.

“Nos separamos desde una madurez que no se correspondía a la edad que teníamos. Supimos verlo a tiempo y me gusta que el público lo sepa, que no quisimos desgastar Pereza”, añade.

Pablo Motos ha entrevistado a Leiva | Antena 3

Una entrevista completa que dejará a sus fans con ganas de ver el documental y saber más cosas.