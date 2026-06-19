Rosalía y Loli Bahía forman una de las parejas del momento. La catalana está muy enamorada de esta modelo de 23 años, que ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo y que actualmente es imagen de grandes marcas como Chanel. Su relación se hizo pública a finales del año pasado, cuando se las vio pasando el Año Nuevo juntas en Brasil.

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Desde entonces, han dejado de esconderse y se las ha visto juntas paseando de la mano y de viaje por diferentes ciudades. Ahora, los paparazzi las han captado en Nueva York porque la modelo se ha trasladado hasta allí para asistir al segundo concierto que ha ofrecido Rosalía en el Madison Square Garden. El vídeo se ha viralizado rápidamente, sobre todo porque ha generado mucha ternura que Loli Bahía quisiera quedarse en un segundo plano mientras hacían fotos a su pareja.

Rosalía la ha animado a no tener vergüenza y le ha tomado de la mano para presumir de una historia de amor que parece cada vez más consolidada. Al día siguiente, volvieron a grabarlas mientras paseaban como dos turistas más en la ciudad de los rascacielos.

Rosi basically dragged Loli because she was too shy 😭 pic.twitter.com/B4nP5bdPhp — cay (@ucaycay) June 17, 2026

ROSALÍA and her girlfriend Loli Bahia today in New York. pic.twitter.com/3M6n5ItkZz — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 14, 2026

La prensa las ha captado a la salida del hotel donde se están alojando, unas imágenes que permiten ver que tienen dos estilos totalmente diferentes. Rosalía, con un minivestido blanco de manga larga y plumas, ha demostrado su versión de bailarina más femenina. Loli, por su parte, no se separa de los básicos que llenan su armario como son las sudaderas amplias y los vaqueros baggy. Las marcas se la disputan, una modelo de mirada profunda y rostro serio que cautiva a las cámaras.

Hija de un padre español y una madre argelina, nació en Lyon y allí la descubrió un cazatalentos cuando solo tenía 17 años. Desde entonces, su popularidad ha ido creciendo y desde que comenzó a salir con la superestrella catalana -que esta misma semana se ha sabido que se encuentra en la lista de las 50 catalanas más influyentes del año de la revista Forbes Women-, pues aún más.

Rosalía dedica una canción a Loli Bahía en el concierto en Nueva York

Rosalía ha querido aprovechar que tenía a su novia entre el público y le ha dedicado una de las canciones que ha interpretado en la segunda noche en Nueva York. La cantante ya había hablado maravillas de ella públicamente y le había dedicado un premio, pero ahora ha ido más allá y también ha querido enviarle halagos desde el escenario: «Le dedicaré la canción de La yugular a una persona a quien sé que le gusta mucho. Especial esta noche para ti, Loli«, dijo en una escena romántica que ha gustado mucho a unos fans que la han compartido en masa a través de las redes sociales.

ROSALÍA dedica •LA YUGULAR• esta noche a su novia, Loli Bahía, durante la segunda fecha del LUX TOUR en New York pic.twitter.com/homoo4eJJS — Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) June 18, 2026

Rosalía y Loli Bahía se han dejado ver de la mano varias veces | Europa Press

Una pareja muy perseguida por los fotógrafos que encadenan una salida romántica tras otra.