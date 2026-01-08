Laura Escanes hace pública su lista de propósitos y todos opinan lo mismo

Laura Escanes se ha marcado unos objetivos para el Año Nuevo que ha querido compartir porque considera que puede ayudarla a cumplirlos el hecho de haberlos hecho públicos. La influencer, que hace un montón de deporte, quiere continuar por este camino y llegar a ejercitarse cuatro veces a la semana con entrenamientos de fuerza, natación o caminar más. Ahora que todo su entorno va en bicicleta con frecuencia, por ejemplo, ella también se ha sumado. El problema es que aún no se atreve a salir sola, otro de los objetivos para 2026: «Tengo una bici buenísima, carísima y muy buena, pero todavía me da pánico salir a hacerlo sola y quiero que eso cambie«.

En un vídeo muy esperado que ha publicado en su canal de YouTube, la barcelonesa también deja claro que tiene previsto hacer un viaje ella sola porque le gustó mucho la experiencia de hace un par de años cuando pasó cuatro días en Boston. Tiempo de calidad, en general, que también quiere tener con su hija. Al tener la custodia compartida, solo convive con ella dos semanas al mes. Por eso, quiere ser más consciente de tener planes de calidad: «Quiero pensar un plan diferente con la hija para pasar más tiempo de calidad y es un esfuerzo que quiero hacer, ya que son recuerdos para ella y para mí«.

Una Laura Escanes concienciada de tener mejores hábitos, también, ya que se propone conseguir beber dos litros de agua cada día e ir a dormir temprano: «A lo más tardar, quiero estar en la cama a las 22:30 horas porque tengo comprobado que, si lo hago así, al día siguiente tengo mucha más energía y no estoy tan agotada». ¿Entre otras ideas? La de querer «conectar más» con la naturaleza, comenzar otro negocio y estar más pendiente de la familia a la que no tiene tan cerca. Finalmente, destaca querer hacer limpieza de ropa que no se pone y de maquillaje que no usa: «Una vez al mes, organizaré un sorteo entre vosotros para que lo aprovechéis».

¿Un golpe de Laura Escanes hacia María Pombo en la lista de propósitos de Año Nuevo?

En la lista que ha compartido en Instagram, Laura Escanes ha colocado en primera posición las ganas que tiene de poder decir que ha leído, al menos, un libro al mes. La lectura es un hábito que quiere fomentar y, en este titular, muchos malpensados han visto un golpe hacia María Pombo. La otra influencer, que ha sido madre del tercer hijo esta misma semana, dijo en su momento que no veía muy importante leer y que ella no lo hacía nunca. Ahora, su compañera de profesión dice todo lo contrario y muchos creen que esto podría ser un guiño hacia ella con mucha mala intención. De hecho, la lista se ha viralizado y todos han opinado lo mismo… lo que ha provocado que la misma Laura Escanes reaccionara.

Laura Escanes comparteix quins són els propòsits que es marca per al 2026 | Youtube

Laura Escanes lo ha negado, por supuesto, ya que ha insistido que este objetivo de leer más ya lo tenía de otros años y que no lo ha sacado a la luz como crítica hacia María… simplemente, que es un propósito reciclado porque los otros años no lo ha cumplido. Sea como sea, este ejercicio de transparencia permite que sus seguidores puedan estar atentos para ver si realmente cumple con todo lo que se ha propuesto.