Xavier Bonastre ha dejado atrás toda una vida dedicada al periodismo deportivo. TV3 lo ha tenido contratado durante 42 años, en los cuales se ha convertido en una figura icónica del Departamento de Deportes de la cadena. Ahora que ya está jubilado, disfruta de una vida más tranquila y aprovecha para conceder entrevistas. ¿La última? En SX3, que ha querido saber cómo es como padre. Él, que no suele hablar de su vida privada, ha sorprendido al sacar a la luz detalles de la vida familiar. El periodista es padre de Jaïr, que pronto cumplirá 34 años, y de Biel, que tiene 27. La diferencia de edad entre ellos tiene una culpable, su esposa: «Tenía claro que no quería tener dos criaturas pequeñas porque se podía agobiar. Prefería que cuando tuviéramos el segundo, el primero fuera un poquito más grandecito y más autónomo. Y, al final, tenía siete años cuando nació Biel».

De ellos ha explicado que no han querido dedicarse al periodismo, aunque sí practican deporte regularmente. Ingenieros y «muy coquitos«, tuvieron que vivir una situación muy complicada cuando Xavier Bonastre sufrió un problema de salud que lo llevó al hospital. Tenía una oclusión intestinal que, por culpa de una complicación, lo dejó en coma durante ocho largos días. Dice que nunca han hablado sobre el tema, después de aquel incidente de hace ocho años, y que seguramente es «una conversación pendiente» que tienen: «¿Vosotros pensasteis que yo me moría? ¿Y cómo lo vivisteis eso? ¿No lo pensasteis en ningún momento? Ellos venían al hospital, porque hay fotos que yo estoy allí intubado y en coma«.

En aquellos ocho días entre la vida y la muerte, ¿vio el famoso túnel? «Yo entendí, en un momento dado, que estaba viendo la famosa luz blanca o, más bien dicho, que la buscaba y me costaba encontrarla. Y que la busqué, pero no la encontré y, al final, me desperté». De hecho, asegura que pensó que se iría para siempre. Afortunadamente, sin embargo, pudo dejar esa pesadilla atrás.

¿Y qué ha aprendido? Básicamente, a ver la vida de otra manera: «Me hizo cambiar, particularmente, la visión de lo que es la vida y lo que es la muerte. Pensaba que tengo que disfrutar la vida ahora y disfrutar el día a día porque nunca sabes dónde podrás o dónde acabará este ciclo, dónde acabará la vida. A ver, tampoco es que me ponga dramático y que piense que me moriré o que puedo morir de aquí a dos minutos cada día. Pero siempre hay un estado de alerta en cualquier cosa y eso pienso que es positivo».

¿Qué ha explicado Xavi Bonastre sobre los dos hijos? | Instagram

Xavier Bonastre habla de los hijos en una entrevista muy personal

Xavier Bonastre es de aquellos padres que quiere dar todas las herramientas a los hijos para que puedan ser autónomos cuando llegue el momento, que puedan hacer su vida: «Creo que es el papel de los padres, ni más ni menos, criarlos, educarlos, llevarlos y después acompañarlos y estar siempre para cuando te necesiten». ¿Dos anécdotas que ha compartido? Por ejemplo, cuando llegaban los días de cumpleaños de los hijos y ambos se ponían nerviosos por ver si aparecería su nombre en el listado que emitía el Super3: «A las ocho de la mañana, mirar que saliera su nombre… Y nosotros en la cama diciendo que va, venga, que lo podíamos poner«.

O otra, por ejemplo, del día que el hijo mayor quiso que le ayudara a quedar bien con sus amigos: «Recuerdo que me pidió que le dijera nombres de futbolistas del Barça, ya que él solo conocía a Messi y algún otro. Me sorprendió, pero estoy muy orgulloso».

Una entrevista que sirve para conocer otra faceta del icónico periodista deportivo, que ahora inicia un nuevo capítulo de su vida.