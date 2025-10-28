Les altres cases de Lamine Yamal: així queda el seu espectacular patrimoni

Lamine Yamal es convertirà, en els pròxims dies, en el nou propietari de la casa familiar que compartien Gerard Piqué i Shakira a Esplugues de Llobregat. La finca pertany a un complex amb tres cases més i costaria uns 11 milions d’euros, si fem cas a la informació que publiquen des de Vanitatis. Es tracta d’una propietat summament espectacular, és clar, amb 3.800 metres quadrats de parcel·la, tres plantes i dues més subterrànies, jardí, piscina interior i exterior, gimnàs, pista de tenis, celler…
Compta, doncs, amb totes les comoditats i el luxe imaginables i això ha convençut el jove davanter del Barça per invertir-hi part dels diners que guanya com a promesa del club culer. L’operació encara no està tancada, però sí que està en marxa i començarà aviat la reforma que té en ment per construir-hi un gimnàs encara més gran.
Quines altres propietats té Lamine Yamal?
Ara bé, aquesta no és l’única propietat que té el davanter de 18 anys. Gràcies al contracte milionari que ha signat, té el poder adquisició suficient per anar sumant una adquisició rere una altra. El 2024, Lamine Yamal va comprar ni més ni menys que tres cases més.
Entre ells, un pis de 180 metres quadrats a Sarrià que es troba a dins d’un dels edificis més moderns de la zona. Amb quatre dormitoris i dos banys, aquesta era una de les que més cridava l’atenció dins de la seva cartera immobiliària fins a la compra de la casa de Gerard Piqué. Ara bé, aquest pis a la frontera entre Sarrià i Pedralbes no era per a ell sinó que va regalar-li al seu pare que és qui hi resideix amb el seu gos Rottweiler.
I què dir de la propietat que té a Premià de Dalt? Allà va comprar-se una finca de 650 metres quadrats amb piscina, celler i ascensor privat. Aquí torna a demostrar la seva generositat, ja que ell no hi viu tampoc. Si la va adquirir va ser per a la seva mare, que va començar a viure allà l’any passat.
I ell on ha estat vivint? Doncs a la tercera propietat que va comprar-se el 2024, un pis de 90 metres quadrats que està situat molt a prop de la ciutat esportiva del Barça, ja que li resulta molt còmode per anar-hi a entrenar entre setmana. I sembla que li ha agradat això d’estar independitzat, però prefereix viure en una mansió que en aquest piset. I què millor que quedar-se l’antiga casa de Gerard Piqué? Doncs dit i fet.