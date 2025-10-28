Lamine Yamal y sus propiedades: su impresionante patrimonio

Lamine Yamal se convertirá, en los próximos días, en el nuevo propietario de la casa familiar que compartían Gerard Piqué y Shakira en Esplugues de Llobregat. La finca pertenece a un complejo con tres casas más y costaría unos 11 millones de euros, si hacemos caso a la información que publican desde Vanitatis. Se trata de una propiedad sumamente espectacular, por supuesto, con 3.800 metros cuadrados de parcela, tres plantas y dos más subterráneas, jardín, piscina interior y exterior, gimnasio, pista de tenis, bodega…

Cuenta, pues, con todas las comodidades y el lujo imaginables y esto ha convencido al joven delantero del Barça para invertir parte del dinero que gana como promesa del club culé. La operación aún no está cerrada, pero sí que está en marcha y empezará pronto la reforma que tiene en mente para construir un gimnasio aún más grande.

El patrimonio de Lamine Yamal continúa creciendo | 3Cat

¿Qué otras propiedades tiene Lamine Yamal?

Ahora bien, esta no es la única propiedad que tiene el delantero de 18 años. Gracias al contrato millonario que ha firmado, tiene el poder adquisitivo suficiente para ir sumando una adquisición tras otra. En 2024, Lamine Yamal compró ni más ni menos que tres casas más.

Entre ellas, un piso de 180 metros cuadrados en Sarrià que se encuentra dentro de uno de los edificios más modernos de la zona. Con cuatro dormitorios y dos baños, esta era una de las que más llamaba la atención dentro de su cartera inmobiliaria hasta la compra de la casa de Gerard Piqué. Ahora bien, este piso en la frontera entre Sarrià y Pedralbes no era para él sino que se lo regaló a su padre que es quien reside allí con su perro Rottweiler.

¿Y qué decir de la propiedad que tiene en Premià de Dalt? Allí compró una finca de 650 metros cuadrados con piscina, bodega y ascensor privado. Aquí vuelve a demostrar su generosidad, ya que él no vive allí tampoco. Si la adquirió fue para su madre, que comenzó a vivir allí el año pasado.

Este balcón, donde Shakira colocó la bruja, será propiedad de Lamine Yamal | La Sexta

¿Y él dónde ha estado viviendo? Pues en la tercera propiedad que compró en 2024, un piso de 90 metros cuadrados que está situado muy cerca de la ciudad deportiva del Barça, ya que le resulta muy cómodo para ir a entrenar entre semana. Y parece que le ha gustado eso de estar independizado, pero prefiere vivir en una mansión que en este piso. ¿Y qué mejor que quedarse con la antigua casa de Gerard Piqué? Pues dicho y hecho.