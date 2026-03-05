Màxim Huerta trabajó, durante muchos años, como uno de los copresentadores más relevantes de El Programa de Ana Rosa de Telecinco. Sorprendió mucho que dejara este trabajo para probar suerte como político, cuando el gobierno de Pedro Sánchez lo fichó como ministro de Cultura y Deportes. No ocupó el cargo ni siquiera un mes, ya que un escándalo sobre una deuda con Hacienda lo frustró y tuvo que dimitir. La primera vez que abandonó el programa fue en 2015 y volvió, por sorpresa, el año pasado. Nadie esperaba que desapareciera poco después sin dar explicaciones. Pues ha sido ahora cuando ha sacado a la luz el porqué. ¿La razón real? Sorprendente.

El escritor valenciano ha acumulado años de experiencia frente a las cámaras, pero terminó harto de ese mundo. Así lo reconoce en uno de los pódcast de Vanitatis, donde confiesa que se fue de la televisión porque allí «se aburría como una ostra«. A lo largo de muchos años, ocupó una silla muy deseada en la tertulia de las mañanas. Después de tanto tiempo estancado, sin embargo, terminó aburriéndose: «El problema no era el trabajo en sí, sino la sensación de repetición y el bucle constante de titulares encendidos. No me gusta estar en una tertulia política porque son el nuevo Sálvame. Calientan un país y contratan a quien más polarizado esté«, confiesa.

Considera que la televisión española ha perdido mucho en los últimos años, ya que antes había espacio para el contexto «y ahora se prioriza el impacto». ¿Cierra la puerta completamente a volver a la televisión? No del todo: «Sí que haría algo, pero solo si me ofrecieran ser presentador porque lo prefiero a ser colaborador«. Todo apunta a que dirá que no a la oferta que ha recibido de Ana Rosa, que lo quiere como tertuliano de TardeAR. ¿Está dispuesto a volver al medio que lo hizo famoso? Parece que no: «Su aburrimiento no nace de la falta de éxito, sino de la falta de estímulo intelectual y creativo«, reflexionan.

Màxim Huerta confessa per què va abandonar realment la televisió | Youtube

Màxim Huerta, centrado en el cuidado de la madre con Alzheimer

Actualmente, Màxim Huerta está promocionando el último libro que ha escrito. Con el título Mamá está dormida, comenzó a escribirlo cuando diagnosticaron a su madre con Alzheimer. Él lo ha dejado todo para poder cuidarla, una enfermedad que le ha costado «mucho» aceptar: «Ser yo mismo el cuidador es una tortura voluntaria, pero lo hago porque quiero«.

Tiene claro que, cuando no tenga que cuidar de nadie más, vivirá en París. Y es que su futuro lo ve lejos de España y también lejos de la política: «Lo que me costó el cargo fue la presión mediática para dimitir, terminas harto. Pero esa multa ya está pagada». Para poder estar más cerca de su madre enferma, lo dejó todo y abrió una librería en su pueblo natal: «He tenido que renunciar a muchas ofertas, de las cuales nunca he preguntado los sueldos». Ella es su prioridad ahora mismo y, de momento, quiere continuar así.