Cuatro recupera el ‘Chester’ amb Risto Mejide

La vida personal de Risto Mejide no l’ha somrigut gaire aquest darrer any, tenint en compte que s’ha separat de Laura Escanes, però en l’àmbit professional tot han estat bones notícies. El seu programa Todo es mentira funciona molt bé amb unes audiències prou bones i, fa un parell de dies, va anunciar-se que serà ell un dels presentadors de les Campanades de Mediaset.

Doncs bé, a més a més, acaba d’anunciar que la cadena torna a confiar en el seu icònic Viajando con Chester: “Massa temps sense veure’ns. Quines ganes tenia de dir-vos això, molt aviat a Cuatro“. En un post d’Instagram molt aplaudit, ha compartit un vídeo en el que el podem tornar a veure assegut en el característic sofà que tantes alegries li van donar.

De moment no té data concreta, però sí que ha reconegut que està molt il·lusionat en veure que tornarà a posar-se al capdavant d’un programa d’entrevistes en el que intentarà aconseguir alguns dels personatges d’actualitat en diferents àmbits com també va fer en les anteriors temporades.

Risto torna amb el Chester després de molt de temps sense | Instagram

Laura Escanes i Risto Mejide encara comparteixen una empresa

Risto i Laura Escanes no han tornat a aparèixer junts des de la separació, com tampoc no han parlat gaire sobre la ruptura. De moment ella ha marxat de la casa familiar amb la nena, un pis que han deixat de compartir. Ara bé, el que encara mantenen en comú és una empresa dedicada a l’arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars que l’any passat va presentar un ingrés total de 567.565 €, dels que els va quedar un benefici de gairebé 70.000 € tal com ha tret a la llum la revista Semana.

De moment sembla que no tindrien pensat deixar d’aparèixer com a apoderats de la societat, però seria possible que aquest fos un dels temes que han d’acabar de gestionar en la negociació del seu divorci. El tema central és la custòdia de la filla que tenen en comú, però, del que han intentat no pronunciar-se per tal de continuar protegint la intimitat de la petita.