Miki Esparbé està triomfant a televisió amb papers potents, però se sap poc de la seva vida privada. Ara els fans més tafaners podran ficar el nas a algunes de les seves intimitats gràcies a tot el que ha explicat en una entrevista molt completa davant de Roger Escapa a L’Eclipsi de 3Cat. Quins són els titulars més potents que ha deixat anar l’actor català? Un record molt tràgic de la seva infantesa que podria haver acabat molt malament per a ell, ja que ha estat l’experiència més propera a la mort que ha viscut.
L’actor tenia 6 anys i va anar a Vilafranca del Penedès amb els pares per celebrar el dia de la mare. Ella s’havia enamorat d’un cavallet de fusta que havia trobat el pare en una botiga d’antiquari i, per tal de fer-li una sorpresa, va demanar al dependent que la distragués mentre ell guardava la figura al maleter del cotxe d’amagat. Amb el que no comptaven? Que el petit Miki sortiria de la botiga per anar amb el pare i que creuaria la carretera: “Vaig creuar-la sense mirar, evidentment, i em va envestir una furgoneta… vaig voler uns quatre metres i vaig caure rodó a terra“.
El pare va sentir l’impacte i diu que, a dins seu, va tenir clar que havia estat el fill. Ràpidament va apropar-s’hi i va veure que el nen obria els ulls i el somreia, però va acabar perdent el coneixement tot seguit. Explica ara que el van portar a l’hospital i que va ser un ensurt fortíssim: “Va ser molt bèstia perquè vaig estar en coma entre 30 i 40 minuts, que és poc temps però el suficient perquè els metges ho hagin de comunicar a la família. Els meus pares van creure que podria morir, va ser un xoc molt gran. El més fort és que no em vaig arribar a trencar cap os“.
Els titulars personals de l’entrevista de Miki Esparbé a 3Cat
En aquesta intervenció, Miki Esparbé també ha acabat reconeixent coses més alegres com quina ha estat la seva millor nit. I no fa massa temps, ja que ha escollit va gaudir d’una gran celebració pels seus 40 anys: “Va ser una tarda-nit molt especial, vaig llogar un local i vaig convidar gent de tot arreu i tothom va conèixer-se i va connectar gent que jo mai de la meva vida m’hauria imaginat que es trobarien”. No ha tingut la típica crisi dels 40, però sí que confessa que té la sensació de tenir part de la feina feta.
Un altre detall curiós? Que ell no va ser un bebè buscat, sinó que va arribar quan la mare ja s’havia col·locat un DIU, el mètode anticonceptiu, després de dues filles perquè no en volia més: “Soc un accident i sempre m’han dit que no m’esperaven, però els va fer il·lusió. També és cert que no podia avortar, encara que era un embaràs de risc amb el DIU allà a dins”. Fa gràcia que hagi reconegut que, en la seva adolescència, va tenir una època en què duia rastes: “Sí… i el monopatí”.
Un actor sincer que ha confessat que seria capaç de perdonar unes banyes o que ho ha arribat a passar molt malament a l’escenari quan s’ha quedat en blanc. Tota una sèrie de perles sobre la seva vida que agradaran als seus fans.