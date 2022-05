El Roger Escapa més familiar, en una sessió de fotos amb la dona i el fill

Roger Escapa és un dels periodistes catalans amb més presència a la ràdio gràcies a El Suplement de Catalunya Ràdio, programa que dirigeix des de fa quatre temporades. El del Sabadell ha fet un munt d’entrevistes, però ell pràcticament no en concedeix i, encara menys, si són per parlar de la seva vida privada. En fa una excepció en el seu perfil d’Instagram, espai que troba còmode per publicar fotografies amb la dona, l’actriu de La casa de papel Diana Gómez, i el petit Gael de quatre mesos, el fill que tenen en comú.

Avui mateix ha aprofitat una escapada a la platja per fer una sessió de fotos familiar. No ho ha dubtat i les ha compartit a Instagram, tot acompanyant-les d’uns missatges ben divertits. A la primera foto que ha compartit, se’l veu agafant el bebè davant del mar en una mena de recreació d’una escena molt mítica d’El Rey León: “T’apuntarem a natació, fill”. A més a més, també ha publicat una imatge presa de més lluny que el mostra amb el petit en braços tot gaudint d’una aigua transparent.

Roger Escapa publica una foto divertida amb el fill | Instagram

Roger Escapa, amb el fill a la platja | Instagram

No ha faltat una foto de la dona, l’actriu d’Igualada que apareix a Valeria i que també interpreta la dolenta de l’última temporada de La casa de papel. En aquesta, se la veu amb el nen a sobre mentre mira l’horitzó a través de les ulleres de sol. Tots tres han gaudit d’una escapada familiar molt agradable, en la que han tingut temps de fer el primer bany al mar de la temporada tal com ha reconegut el periodista: “M’he banyat i la Diana també. El nen, no”.

Diana Gómez, a la platja amb Roger Escapa i el fill | Instagram

El primer bany de l’any per a Roger Escapa | Instagram

L’entrevista més íntima de Roger Escapa, a Al Cotxe! de TV3

El locutor de ràdio no acostuma a parlar de la seva vida privada, però sí que ho va fer en l’entrevista que va concedir a Al Cotxe! de l’Eloi Vila a TV3. En ella, va confessar que havia començat a viure amb la Diana durant el confinament: “Ha estat un any d’aprenentatge. Em vaig espantar molt al principi perquè feia molts anys que vivia sol i, de sobte, vam dir amb la meva parella de confinar-nos junts perquè només serien 15 dies. I al final, van ser dos mesos i mig en els quals només ens veiem l’un a l’altre. Això sí, m’ho vaig passar molt bé… deixant de banda l’angoixa”.

Va ser durant aquesta conversa a televisió en la que també va voler sincerar-se sobre un dels pitjor moments que havia travessat la seva família, quan la seva tieta va decidir treure’s la vida. Ho reconeixia públicament després de triomfar amb un reportatge sobre el suïcidi, un tema que desgraciadament coneix de primera mà: “No ho vaig voler explicar en primera persona però hi havia una picada d’ullet a la meva tieta, que patia una malaltia mental i que fa uns anys es va suïcidar després d’intentar-ho diverses vegades. Era un tema en el que em va costar agafar distància… Se m’està posant la pell de gallina”, deia llavors.

El Roger Escapa ha aconseguit un bon grapat de seguidors gràcies a la seva bona feina, amb una trajectòria professional molt aplaudida que l’ha fet tocar el cel en el món del periodisme. Des que és pare, intenta compaginar la feina i la família el millor que pot. Amb escapades com aquesta a la platja, demostra que gaudeix molt de les dues facetes.