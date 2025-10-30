Georgina Rodríguez ha creado un nombre propio dentro del mundo influencer. Su relación con Cristiano Ronaldo la catapultó a la fama de manera repentina, pero su carisma y su marca en las redes sociales la han convertido en una figura que siempre genera mucho que hablar. Cualquier cosa que hace genera comentarios, no siempre positivos, pero esto no ha impedido que continúe construyendo su imperio personal. Una serie en Netflix, embajadora de marcas y cara visible de más de un anuncio son algunos de los logros que ha conseguido Georgina Rodríguez. La ahora prometida del futbolista portugués, sin embargo, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un videoblog en su canal de YouTube. Aquí la creadora de contenido ha mostrado un día de compras con ella por Madrid, y aunque solo ha comprado dos cosas, son dos opciones de lujo y bastante caras.

Un día de compras con Georgina Rodríguez

Como decíamos, la Gio ha vuelto a YouTube para compartir cómo es un día con ella yendo de compras. Los famosos pueden permitirse artículos de lujo y a menudo sus elecciones generan mucho revuelo en las redes sociales. Sin ir más lejos, el anillo de compromiso que presumió en las redes para anunciar la noticia de la boda con el futbolista después de nueve años de relación abrió toda clase de especulaciones sobre cuánto dinero había gastado Cristiano. Algunas voces apuntaban que podría costar entre 700.000 euros y hasta cifras que podrían superar los 1,2 millones. Las opiniones de algunos joyeros como Zack Stone del Reino Unido, estimaban que el precio aún se dispararía más hasta los 4 millones de dólares.

Más allá de eso, acompañar a Georgina en un día de compras por Madrid es, al menos, toda una experiencia. La primera parada del vídeo es la tienda Hermès de Canalejas. ¿Y qué pieza exclusiva ha podido conseguir? «Yo no soy de comprar muchas cosas a la vez, me gusta poco a poco, para disfrutarlas», explica al inicio del vídeo. Después de desayunar con sus hijos, Georgina se va de compras.

Georgina va a Hermès per aconseguir una bossa de mà de luxe | YouTube

Himàlaia es el modelo de Hermès que ha comprado Georgina hace unos días y que explica en este vídeo cómo se gestó la compra durante un almuerzo con una excompañera de Prada, de la época en que trabajaba vendiendo bolsos de lujo. «Estaba como descatalogado, he esperado durante cinco años, hace mucho tiempo que lo pido y me han dicho que lo dejaban de vender y de repente…», explica. La avisaron de que tenían un modelo en la tienda de Canalejas y dicho y hecho, nueva adquisición.

Un piso en Serrano, en el centro de Madrid

Parece que Georgina no quiere ir de tiendas, cargar con 20 bolsas colgando de los brazos y arrastrar los pies por el centro comercial. Como se puede ver en el vídeo, la segunda compra del día es un piso en Serrano. Hay quien se compra una blusa nueva para salir a cenar y quien puede adquirir una vivienda en un día de shopping. «Un piso en Serrano, un barrio soñado», explica Georgina desde el coche sobre este segundo gasto del día. «Cuando iba a trabajar siempre decía: ‘me encantaría tener un pisito por aquí’, y diez años después lo he conseguido chicos. Así que os lo enseñaré», explica antes de llegar al nuevo piso y hacer una visita guiada.

Així és el nou pis que s’ha comprat Georgina Rodríguez a Madrid | YouTube

Georgina fa un ‘tour’ per la seva nova casa a Madrid | YouTube

«Cómo huele a limpio, a nuevo», se puede escuchar a Georgina durante el tour del nuevo piso. La influencer ya tiene ideas de cómo será la decoración, qué muebles pondrá y cómo lo adaptará a su estilo personal. «He pensado aquí poner el sofá, y aquí una mesa redonda para comer, y desayunar cada día y allá quiero una mesa grande de comedor», va explicando. Ahora bien, habrá que esperar un nuevo vídeo para saber cómo ha quedado la reforma.