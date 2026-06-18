Juan Carlos de Borbón no ha estado viviendo en Abu Dhabi estos últimos meses como se nos ha querido hacer creer, sino que ha estado residiendo en un país mucho más cercano a España. Desde que su hijo lo enviara castigado a los Emiratos Árabes en 2020, se suponía que había estado en la mansión de superlujo que le habían preparado. Pues bien, ahora Monarquía Confidencial ha podido saber que al menos esta primavera la ha pasado bien lejos de allí. El descubrimiento ha llegado un poco por casualidad, cuando se dieron cuenta de que el vuelo con el que llegaba el emérito a Sanxenxo esta mañana venía de Portugal y no de Abu Dhabi.

Desde el medio especializado explican que, efectivamente, el antiguo monarca ha estado viviendo en Cascais porque quería estar «más cerca de España» y de su círculo «más cercano». Ha sido La Vanguardia quien ha dado más detalles del periplo que ha hecho Juan Carlos a lo largo de este 2026, en el cual habría estado durmiendo en muchos lugares diferentes. Sí que estuvo en los Emiratos hasta el mes de abril, cuando hizo un primer viaje a España que ha marcado un punto de inflexión porque no ha vuelto a Abu Dhabi desde entonces.

¿Dónde ha estado viviendo Juan Carlos de Borbón últimamente? | Europa Press

¿Dónde ha vivido Juan Carlos de Borbón en los últimos meses?

Se le vio en Sevilla para disfrutar de la Semana Santa, un destino desde donde volvería a tomar un avión para trasladarse a un Cascais que ha establecido como base desde entonces. Sí que viajó a Sanxenxo a finales de abril para asistir a unas regatas, lo mismo que hizo a mediados de mayo. Entremedias, solo se ha filtrado que hizo una parada exprés en Vitoria para someterse a una revisión anual con su médico de confianza.

El resto del tiempo, lo ha pasado en Portugal en casa de uno de sus antiguos amigos portugueses. Lo conocería de toda la vida, ya que esta amistad explican que se remonta a los años de exilio de la familia real en Estoril. Para evitarse las altas temperaturas de los Emiratos Árabes durante el verano, parece que su idea sería alargar su estancia en el país lusitano. Siempre con las fechas de las competiciones náuticas marcadas en la agenda, claro, tal como demuestra que hoy mismo haya aterrizado en Vigo para poder disfrutar del buen marisco y sus amigos gallegos y marineros más cercanos.

De país en país, de viaje en viaje y continúa como si nada hubiera pasado. Su hijo Felipe no debe estar muy contento con esta buena vida del padre, que no ha tenido la condena que se esperaba después de todo lo que ha hecho y el daño que ha hecho a la imagen pública de la monarquía. Mientras tanto, los restauradores de Sanxenxo se frotan las manos porque saben que Juan Carlos de Borbón tendrá problemas de movilidad, pero no para llenar el estómago con las delicias carísimas que le tengan preparadas.