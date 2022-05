Ainhoa Cantalapiedra, criticada pels companys d’OT: “Mal caràcter i altiva”

Ainhoa Cantalapiedra va participar en la segona edició d’Operacion Triunfo, el que va ajudar-la a fer-se un lloc en el món de la música. No és fàcil mantenir-s’hi, encara que el teu pas pel concurs musical sigui molt exitós. El que no se sabia fins ara era que l’artista basca no s’ho va passar gaire bé en aquella època, sobretot per culpa dels companys. Resulta que cap d’ells no la suportava, tal com han assegurat en exclusiva a Socialité aquest cap de setmana.

El programa del cor dels caps de setmana de Telecinco, presentat per María Patiño, volia aprofundir sobre el mal caràcter d’Ainhoa. Recordem que la cantant està participant actualment en l’edició de Supervivientes que està emetent la cadena. Fins ara, el principal criticat estava sent Rubén Sánchez en embogir contra un operador de càmera i dir-li de tot. Groller i molt agressiu, el culturista i parella d’Enrique del Pozo s’ha guanyat uns quants enemics… Ara bé, sembla que qui va anar fins a Hondures amb uns quants era Ainhoa Cantalapiedra.

L’espai de Telecinco s’ha posat en contacte amb un periodista que té molt bona relació amb alguns exconcursants d’OT, els qui li han reconegut que tenen ganes que expulsin la seva antiga companya del reality. I això per què? Efectivament, perquè no poden ni veure-la: “Ainhoa és una persona amb molt mal caràcter. És egocèntrica, altiva i ha tingut problemes bastant forts. De fet, és bastant odiada i criticada pels seus companys d’Operación Triunfo. No té bona relació amb cap d’ells”.

Un periodista revela que los triunfitos de OT2 no soportan a Ainhoa 💥 #Socialité560 https://t.co/n2ykXHiqOS — SOCIALITÉ (@socialitet5) May 8, 2022

En aquella edició, la segona que va emetre TVE, va coincidir amb artistes com Beth, Vega o Manuel Carrasco. Per a alguns d’ells, que Ainhoa no estigui triomfant a Supervivientes és “justícia divina” per tot el que ella els va fer en el passat: “És una persona amb qui és molt difícil tractar per culpa del fort caràcter que té. A la mínima salta i és difícil tenir feeling amb ella perquè es considera una estrella”. A més a més, sembla que estaria convençuda que té una mà negra en la seva carrera musical i que per això no ha arribat més lluny.

Fort enfrontament entre Ainhoa Cantalapiedra i Marta Peñate

A Supervivientes, Ainhoa Cantalapiedra ha destacat fins ara pel fort enfrontament que ha protagonitzat amb Marta Peñate. L’exconcursant de La isla de las tentaciones va acabar empenyent Ainhoa, totalment fora de si per l’actitud que va mantenir contra ella. Tot començava per culpa d’un sac de dormir que la cantant guanyava en una prova de recompensa. Ella no el volia compartir amb els companys, mentre que ells l’acusaven de ser una egoista per no fer-ho. La canària va ser la més dura, en deixar-li clar que no entenia per què era tan mala companya. Marta va començar a cridar i a fer gestos obscens, el que enfadava encara més a la cantant: “Quan aprenguis a parlar, parlaré amb tu”.

Ainhoa Cantalapiedra i Marta Peñate es diuen de tot a Supervivientes | Telecinco

Era aquí quan Ainhoa l’acusava d’haver-la empès, el que enfurismava encara més a Marta Peñate: “Com? No et penso permetre que m’acusis d’això! En la meva vida no t’he fet cap empenta. Ets la persona més falsa que he vist en tota la meva vida”, etzibava entre crits que feien reaccionar els seus companys per intentar posar pau. La direcció del programa no ha emès imatges de la presumpta agressió i tampoc no ha castigat la Marta, el que fa pensar que tot seria un invent de l’Ainhoa o que, efectivament, no hi havia proves i no podien castigar l’altra concursant.