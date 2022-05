Rubén Sánchez perd els papers a ‘Supervivientes’: groller i molt agressiu

Rubén Sánchez ha estat el primer expulsat de Supervivientes, el reality de Telecinco que el va contractar com a parella del col·laborador Enrique del Pozo. El noi és culturista, tal com evidencia el seu treballat físic. Ara bé, no ha estat molt estrateg i el seu caràcter va donar ales als companys per nominar-lo. Ser bastant desconegut per l’audiència no l’ha ajudat i, finalment, decidien que abandonés el programa. Com és habitual en aquest concurs, però, els primers expulsats no tornen a Espanya immediatament. En comptes d’anar directes cap a l’aeroport, es queden en una petita illa deserta tots sols com a últim gran desafiament.

Ara mateix, el Rubén està allà i queda clar que l’experiència no li agrada gens ni mica. Per què? La gala d’aquest dimecres començava amb una advertència del presentador, Carlos Sobera: “Hi ha un concursant que està sent molt displicent amb la feina dels nostres companys a Hondures. La seva actitud ens preocupa bastant”, deia tot referint-se a Rubén Sánchez. En les imatges se’l veia totalment fora de si mentre insultava i menyspreava el càmera, a qui acusava d’estar-lo molestant i, fins i tot, d’estar a punt de matar-lo.

Rubén Sánchez, el concursant més polèmic de Supervivientes | Telecinco

Rubén Sánchez, maleducat i rabiós contra els operadors de càmera

Els teleespectadors s’han quedat amb la boca oberta en veure aquestes escenes, les que demostren que el noi no està molt bé del cap. La soledat i la manca d’aliments l’ha afectat moltíssim, això queda clar: “No em poses una llum que m’ajudi? No veus que em fa contrallum i que no veig? No em fa cap gràcia. Deixa’m un segon. Deixa’m sopar en pau. Tira cap allà! Deixa’t de merdes i deixa’m sopar, joder. Soparé quan em surti dels ous i ho faré tot com em surti de la punta de la poll…”, etzibava cap al càmera de males maneres.

L’actitud era, certament, lamentable. A més a més, sobta que lamenti que el càmera el gravi tota l’estona. No ha vist cap de les anteriors edicions del concurs? No sabia que l’objectiu és gravar-los tota l’estona per veure com porten la convivència? La parella d’Enrique del Pozo ha perdut els papers totalment, tot mostrant una cara agressiva i maleducada que empitjora encara més la imatge pública que havia començat a tenir.

La direcció del programa no va dubtar en mostrar les imatges i criticar aquest lleig, així com també van acabar insinuant que el culturista podria tenir algun problema. Per què? En compartir un vídeo en el perfil de Twitter oficial que fa pensar que està una mica trastocat. En aquestes imatges, se’l veu totalment fora de si en plena matinada mentre parla sol: “La meva vida estava en joc i depenc de mi mateix. Estic jugant, però hi ha una supervivència i tornaré a Espanya viu”.

Enrique del Pozo revela que Rubén va patir abusos sexuals

Els companys van ser molt durs a l’hora de nominar Rubén, de qui no van dir moltes coses maques precisament. Això va afectar molt Enrique del Pozo, la seva parella, que no va poder evitar emocionar-se des de plató. Molt trist en veure que el xicot no encaixava, va deixar anar una confessió sobre ell: “Rubén està desplaçat, això és evident. El més fort és que estan anant en la seva contra. I mireu, ho explicaré perquè ell m’ho ha permès… Rubén ha patit abusos sexuals. És una persona que fa més de 20 anys que rep insults per la seva condició sexual. Fa poc, de fet, va haver de marxar d’un gimnàs perquè l’estaven insultant”.

“El veig trist i se sent desplaçat… Rubén és un noi que sempre està sol. Jo me’l vaig trobar sol mentre lluitava per la vida. És generós i tendre, només vol involucrar-se en el seu somni. És un bon noi i no m’agrada que li diguin que no té vergonya perquè ha patit molt. Aquest és un reality, sí, però per a ell és el canvi de la seva vida i suposa una cosa molt més important del que la gent s’imagina. Ell creu que són els seus amics, aquesta gent, perquè els ha vist a la televisió moltes vegades i se’n refia”, reflexionava Enrique en conèixer la nominació del xicot. Una història dura que no justifica que tracti així els operadors de càmera. A la xarxa l’han deixat verd i caldrà esperar per veure si la direcció del programa el sanciona.