Jorge Javier Vázquez parla de l’operació de pits de Belén Rodríguez

Jorge Javier Vázquez ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’, i en aquesta ocasió parla d’algunes de les seves companyes del programa ‘Sálvame’, i de les operacions que s’han de fer. “Aprofito el diumenge al matí per a fer una ronda de trucades entre les persones més pròximes que tinc acabades d’operar, per operar o enguixades. Començo per Belén Rodríguez. S’acaba d’operar els pits i sembla ser que li han deixat preciosos. Ja que estava anestesiada volia aprofitar per a col·locar-se uns fils en el coll, però el doctor Rada es va embardissar tant amb els pits que va preferir deixar-ho per a un altre moment”, comença explicat el presentador televisiu.

Per a ell, “no hi ha res més plaent que viure anestesiat. A mi, sempre que m’han d’anestesiar, demano que m’avisin de quan m’endossaran la xutada per a gaudir-ho amb intensitat. No entenc com a la gent li fan por les anestèsies. Total, si et mors no t’assabentes. I ja que inexorablement ens hem de morir algun dia, doncs millor fer-ho adormit. Sense dolor”.

Seguidament, parla de Belén Esteban: “Ella té por a les operacions. Per això està desitjant que li arreglin com més aviat millor això de la tíbia i el peroné que es va fracturar a ‘Sálvame’ de la manera més absurda. No és per consolar-la, però és que aquests accidents sempre passen de la manera més ximple. Són com la vida, que no tenen molt de sentit”.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

Alhora, revela part de la conversa que van mantenir: “Li dic que intenti estar tranquil·la, que és com demanar-li a la climatologia que a l’hivern no faci fred a Lapònia. Un impossible. Belén té pinta de ser una malalta molt dolenta, però també és veritat que després de manifestar els seus cabrejos s’adapta al que li toqui. En això ens assemblem. Primer malparlem i després acceptem”.

Lydia Lozano es trenca el radi

Després és el torn de Lydia Lozano: “Són les dues del migdia. Li he deixat un encàrrec a Lydia Lozano, però no em respon. S’ha trencat el radi intentant calçar-se una bota. Igual està enfadada amb mi perquè divendres Pipi Estrada es va esplaiar explicant la trobada sexual que va tenir amb ella en un 600 quan tenia vint anys. Sembla ser que van gaudir molt encara que cap dels dos va voler repetir”.

I conclou el presentador: “Els entenc. A aquesta edat, havent-hi tantes ciutats noves per conèixer, no et quedaràs amb el port que ja has visitat. Vols visitar altres places majors, una altra catedral, un jardí botànic. Amb els anys no menysprees el conegut que ja t’ha donat plaer perquè la vida t’ensenya que no tots els viatges són plaents. Una mica més tard Lydia em respon dient-me que a la nit va a ‘Conexión Honduras’ perquè “ja saps que ‘Supervivientes’ em fascina”. Lydia mai defrauda”.