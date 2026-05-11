La gira mundial d’Aitana arrenca amb més de 450.000 entrades venudes i consolida el seu salt internacional

Aitana va inaugurar aquest cap de setmana la seva nova gira ‘Habitació Blava World Tour’ amb un concert a Roquetas de Mar (Almeria) davant més de 18.000 espectadors i amb totes les entrades esgotades, en un debut que confirma el major salt internacional de la seva carrera i un dels fenòmens més rellevants del pop espanyol actual.
L’artista va presentar un espectacle de gran format inspirat en l’univers visual i emocional de ‘Habitació Blava’, combinant música, coreografies, narrativa escènica i una producció audiovisual de gran dimensió. La posada en escena va incloure una estructura habitable de dues altures denominada ‘Music House’, amb habitacions mòbils, plataformes i pantalles integrades dins de l’arquitectura de l’escenari.
Segons Universal Music, la gira ha superat ja les 450.000 entrades venudes, esgotant localitats en nombroses ciutats espanyoles i llatinoamericanes, una dada que situa a Aitana entre les artistes europees amb major capacitat de convocatòria de la seva generació.
El repertori del concert va incloure alguns dels seus principals èxits, com “Et Quedaràs”, “Formentera”, “Les Babys”, “Miamor” o “Superestrella”, aquest últim convertit ja en un dels himnes de la seva nova etapa artística i amb més de 150 milions de reproduccions en Spotify.
La gira continuarà durant els pròxims mesos per diferents ciutats espanyoles abans de desembarcar a Llatinoamèrica, els Estats Units i Europa en 2027, amb dates previstes en països com Mèxic, l’Argentina, els Estats Units, Portugal, Itàlia, el Regne Unit i França.