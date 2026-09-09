Aitana ha llenado el Palau Sant Jordi de cabo a rabo en un último concierto que ha sorprendido por las palabras que ha dejado caer sobre el catalán. La cantante de Sant Climent de Llobregat ha reconocido, en un discurso muy sincero, que quiere volver a recibir clases para mejorar su acento y ser más fluida en nuestra lengua porque es «lo más importante que tenemos«. Que haya alabado así la lengua no se lo esperaba nadie, pero evidentemente ha recibido un montón de aplausos.

«He crecido aquí, en Barcelona, pero siempre he sido castellanohablante con la familia y gracias a la escuela, gracias a estar en el colegio, he podido aprender perfectamente el catalán«, ha alabado. Dice que le gustaría «poder practicarlo más» y que, por este motivo, ha llegado a pedir a sus amigas que cambien de lengua: «Les dije que quería hacer un cambio, que quería que empezáramos a hablar catalán aunque no lo hagamos nunca porque no suelo hablarlo. Creía que me iría bien hacerlo esos días porque quería hablar todo el tiempo catalán en este último concierto en Barcelona».

Pues he de reconocer que no me lo esperaba porque realmente le resta más que sumar teniendo la masa social que tiene. Muy bien aquí Aitana que no juega al fútbol. pic.twitter.com/RrPYsZn2qn — Niko (@QueenNikochan) 8 de septiembre de 2026

Aitana pide perdón por las castellanadas que hace cuando habla catalán

Aitana reconoce que tiene carencias y que aún debe «mejorar» su catalán, ya que sabe que hace «muchas castellanadas«: «Lo sé, lo sé…». Teniendo en cuenta que ha nacido aquí, quiere llegar a hablarlo perfectamente aunque su familia hable siempre castellano. ¿Y cómo lo hará? Pues ha decidido que se apuntará a clases de catalán para perfeccionarlo y que seguirá los mismos métodos que utiliza para el inglés o el francés, ver películas y series en catalán: «Aquí tenemos Crims, que me encanta, por ejemplo«.

Ahora que lleva tantos años viviendo fuera, me he dado cuenta de que mi catalán no es igual que antes y ya no es tan fluido ni tan fácil: «Me gustaría volver a tomar clases en catalán y mantener la lengua porque es lo más importante que tenemos aquí en Cataluña. Somos bilingües y tenemos el castellano, pero hablamos catalán y me gustaría intentar hablar catalán esta noche aunque no sea todo el tiempo».

Aitana asegura que quiere hablar más catalán | Europa Press

Su nombre se ha convertido en tendencia en las redes sociales rápidamente por este elogio a la lengua que no se esperaba nadie, pero que habla muy bien de ella. Ha quedado como una señora ante los fans de su país, que han aplaudido que no olvide sus raíces aunque no haga más que viajar y triunfar fuera de nuestras fronteras. Un gesto que la ha hecho tocar el cielo y recibir todo tipo de elogios en un momento muy dulce en una gira más que multitudinaria.