Alberto Chicote no acostuma a parlar de la seva vida privada i, quan ho fa, no vol donar detalls de la seva relació amb la dona de cap de les maneres. Ara, però, ha trencat aquest hermetisme tan ferm en una intervenció que ha sorprès moltíssim. L’han convidat al pòdcast Tengo un plan i, aquí, ha tret a la llum una mica d’informació sobre la història d’amor que comparteixen des de fa 20 anys.
El cuiner i presentador de Pesadilla en la cocina surt amb Inma Núñez des de fa dues dècades, una parella amb qui s’ha donat el “sí, vull” i que s’ha convertit en una persona indispensable en la seva vida. De fet, acaba de reconèixer que ella és la persona en qui té “més confiança” del món. Sempre ha estat al seu costat, en els moments bons i en els dolents, un suport incondicional que no fa més que agrair: “Ha gaudit amb mi dels moments bons i m’ha donat suport en els dolents, sempre, des del principi”.
I és que mai no ho havia dit, però els seus inicis no van ser fàcils. Inma, que forma part del seu equip del programa, va haver de gestionar que el seu marit comencés a fer-se famós: “Quan vam començar a treballar a televisió les vam passar putes… Vam passar moments dolents en la nostra relació. Despertava en una habitació d’hotel moltíssims dies cada any“.
Els pitjors moments d’Alberto Chicote i la seva dona
L’Alberto Chicote es veia obligat a passar llargues temporades fora de casa per culpa de les hores de gravació, els dies de rodatge i les necessitats de les seves inversions en restauració. Molta gent va arribar a espantar la Inma quan li deien que havia d’anar amb compte, que la fama podia allunyar-la del seu marit. Van haver de seure i parlar les coses diverses vegades, diu, per determinar com ajustaria el temps que dedicaria a la feina i el que destinaria a la seva relació “per evitar que s’enfonsés“.
Afortunadament, la comunicació va funcionar i van aprendre a “col·locar les coses al seu lloc” com a parella per no haver de renunciar a la feina, però sense descuidar l’amor. Avui dia, després de tants anys, Alberto Chicote reconeix que continua gaudint molt de les estones amb ella: “Soc molt feliç amb la meva dona, sempre hem treballat junts les 24 hores al dia i, quan no estic amb ella, la trobo molt a faltar“, ha dit en unes declaracions molt tendres que no fan gens per a ell.
I és que ha prosseguit amb les floretes cap a ella, el que sobta quan estem acostumats a veure’l esbroncar amb duresa els concursants del seu programa: “La majoria de gent pot pensar que soc exitós perquè tinc un restaurant o perquè vaig començar a televisió amb 42 anys i continuo allà. Doncs res d’això no importa. El que m’importa és que fa 13 anys, la meva dona era allà amb mi i continua aquí. Els meus pares, el meu germà i els meus amics continuen aquí“.
Una parella feliç que ha hagut de lluitar contra una feina absorbent i els problemes que comporta la fama, però que se n’ha sortit molt bé.