Rosalía s’ha convertit en una superestrella internacional i, com a tal, ha de controlar els seus moviments per evitar que els paparazzi la localitzin fàcilment i li impedeixin, encara més, fer una vida més o menys normal. Ella era una noia catalana més, abans de fer-se tan famosa, i sempre ha dit que, a vegades, troba a faltar l’anonimat que li permetia fer el que volgués sense por a aparèixer a les portades de les revistes. Ara, per exemple, hem descobert quin mètode fa servir quan reserva taula en un restaurant… i és bastant curiós.
Deuen quedar poques persones a Catalunya que no coneguin Rosalía i, per això, opta per reservar taula a nom d’una altra persona. Això no és gens innovador, ja que estrelles com Beyoncé han reconegut que s’inventen un alter ego per passar més desapercebuts o per evitar que els propietaris dels restaurants avisin a la premsa. Llavors, per què diem que és una mica estrany el que fa Rosalía? Doncs perquè ella no s’ha creat un nom fals, sinó que fa servir el d’una altra famosa.
El propietari del Bar Bocata, un establiment molt conegut de Barcelona, ha concedit una entrevista a la SER Catalunya que serveix per conèixer com s’ho va fer Rosalía per reservar taula amb ells. La seva representant va trucar al bar i va dir que volia taula per a Violeta Mangriñán, la influencer i empresària que es va donar a conèixer el 2018 quan va participar en el programa de televisió Mujeres y Hombres y Viceversa i, més tard, a Supervivientes. En realitat, però, era per a Rosalía.
Quan van veure que apareixia la cantant en comptes de la influencer, diu que van quedar-se a quadres. I no venia sola, sinó que venia amb gent del seu entorn. Van avisar una hora abans de la seva arribada, quan els propietaris creien que vindria Violeta -encara que, a ella, confessen que no la coneixien-.
Rosalía, una clienta més en el bar de moda barceloní
Malgrat la discreció amb què es va organitzar la reserva, Rosalía no va necessitar cap reservat ni cap espai apartat. La cantant es va asseure al restaurant “com una clienta més” i no va intentar amagar-se: “No va estar camuflada, ni amagada ni res”, ha assegurat Crespo. Això sí, la cantant va arribar “molt tard” i, segons el propietari, va demanar “molt menjar“. Com que no s’ho va acabar, va ser d’aquestes que demanen tupper; una imatge que no fa massa per a una famosa com ella. I què va menjar? Doncs, per exemple, l’entrepà de botifarra.
Des de l’equip del restaurant, asseguren que van posar-se “molt nerviosos” quan van veure que la tenien com a clienta. Ara bé, aplaudeix que va ser “molt transparent” amb ells i que va acceptar sense problemes la seva proposta de fer-se una foto amb l’adhesiu del local al front per poder fer-ne publicitat a les xarxes socials: “Va ser molt xulo”.
Què diu Violeta Mangriñán de l’engany de Rosalía?
La curiosa història també ha arribat a la mateixa Violeta Mangriñán, que ha descobert que el seu nom va ser utilitzat per fer la reserva. Curiosament, la creadora de contingut ha assegurat que no li ha molestat “gens”: “Ho he vist perquè m’ho han enviat per Instagram, però en un principi no hi vaig fer cas. Després sí que vaig fixar-m’hi i vaig pensar… què és això?“.
No l’ha molestat, diu, però espera que Rosalía la convidi a alguna cosa a canvi: “Si em convida a un Matcha, doncs cap problema”, ha dit als seus seguidors en una picada d’ullet a la cafeteria que té a Madrid on només serveixen aquest tipus de te.
Una anècdota, en definitiva, que demostra fins a quin punt Rosalía intenta passar desapercebuda quan visita alguns locals de Barcelona.