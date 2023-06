Les exigències més estrambòtiques de Beyoncé en la visita a Barcelona

Beyoncé ha actuat a Barcelona i els seus fans s’han mostrat entusiasmats, un xou èpic en el qual no s’ha estat de res per meravellar-los amb el seu poder i potència de veu. La seva carrera l’avala després de tants anys i encara més èxits, el que li dona ales per a sentir-se com la diva que és. Ara bé, sembla que la nord-americana es passa tres pobles pel que fa a les exigències que té a l’hora de preparar les seves actuacions.

La periodista Lorena Vázquez ha tingut accés a la llarga llista de peticions que hauria enviat l’equip de la cantant, els qui haurien deixat clar que Beyoncé necessitava tot allò si volien que actués i que ho fes bé. El programa de Telecinco, Socialité, ha compartit exactament tot el que va voler que tinguessin preparat en el seu camerino: “La diva del pop hauria demanat mobiliari de color blanc, paper higiènic de color vermell, dues palmeres en testos de color blanc, grans quantitats d’aigua alcalina a 21 graus i algun glaçó de gel per llepar després del concert. Els glaçons de gel que demanava l’artista nord-americana havien d’estar esculpits a mà“.

Què ha demanat Beyoncé en el concert a Barcelona? | Telecinco

La cantant té manies dignes de diva | Telecinco

Beyoncé volia exigències molt estranyes | Telecinco

Beyoncé, una diva amb peticions molt estrambòtiques

Unes estridències típiques d’estrella famosa que demostren que s’ho té cregut i que considera imprescindible que posin al seu abast tot això per poder defensar les seves cançons. A l’arribada a Barcelona, molts ja van adonar-se que el desplegament que fa abans d’un concert és molt exagerat. Les càmeres de televisió van captar moltíssima seguretat i el seu equip multitudinari de persones que l’acompanyen durant les seves gires.

Són molts els qui vetllen perquè tot estigui al seu gust, això queda clar, una feinada que no deu ser fàcil si tenim en compte totes les coses que reclama.