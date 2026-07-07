Hiba Abouk no és d’aquestes actrius que es calla les coses, ni tan sols les més dures. L’hem sentit parlar obertament del seu mediàtic divorci o dels problemes econòmics que l’han forçat a robar per necessitat. Ara, acaba de treure a la llum que tenia una situació molt complicada a casa quan era petita per culpa de l’alcoholisme del seu pare. La intèrpret s’ha obert en canal a Universo Calleja, el programa que l’ha fet viatjar fins a la Xina per retar-se a si mateixa en un seguit d’aventures que agraden molt els teleespectadors.
Els seus pares van arribar a Espanya el 1976, un matrimoni de Tunísia que va enamorar-se de Madrid i que van deixar-ho tot per intentar donar una vida millor als seus quatre fills. El pare procedia d’una família molt humil, però va treballar de valent per aconseguir fer diners i ho va aconseguir: “Va guanyar-se molt bé la vida com a broker, era molt intel·ligent i va saber com fer diners. El problema és que després va arruïnar-se…”. La vida a la capital espanyola va consumir-lo, ha lamentat Hiba: “Madrid va atrapar-lo i va acabar en la roïna“.
Hiba Abouk se sincera sobre su infancia— Universo Calleja (@VolandoVoyTV) July 6, 2026
🌏 #UniversoCalleja
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Que el pare es fes alcohòlic va complicar molt la infància d’Hiba Abouk: “L’alcoholisme destrossa qualsevol família en molts aspectes i tinc records molt complicats d’aquella època… tenir una persona alcohòlica a casa és molt difícil“. La mare va haver de treballar per primer cop a la seva vida, però va ser impossible mantenir l’alt nivell de vida que tenien amb els quatre fills a escoles privades. Si l’actriu va poder continuar estudiant va ser gràcies a una beca per les seves bones notes. També és cert que només tenia 15 anys quan va haver de començar a treballar per aportar diners a la família: “Feia de cangur, classes particulars i tot el que podia”.
Com ha afectat a Hiba Abouk l’alcoholisme del pare?
Tota aquesta situació ha marcat la seva personalitat: “No sé si m’ha fet més dura, però sí que m’ha forçat a estar més en alerta. No soc desconfiada, però sí que tinc pocs amics i em costa obrir el meu cercle”. Ara mateix, el pare es troba en plena desintoxicació i Hiba Abouk està molt contenta: “Fa un any que no beu“.
La seva relació no ha estat molt propera, sobretot perquè li va costar molt que acceptessin que volia ser actriu: “L’oposició a casa va ser absoluta, al meu pare li va semblar un horror la meva decisió i ningú no em va donar suport. Als 18 anys vaig marxar de casa a les males“. Al final, però, van veure que triomfava i sembla que han acabat acceptant que potser va fer una bona tria.
Una entrevista molt personal que agradarà als seus fans perquè els permet conèixer una mica més l’actriu després de tants anys de carrera.