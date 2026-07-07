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La confessió més dura d’Hiba Abouk sobre la seva infància 
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
07/07/2026 12:21

Hiba Abouk no és d’aquestes actrius que es calla les coses, ni tan sols les més dures. L’hem sentit parlar obertament del seu mediàtic divorci o dels problemes econòmics que l’han forçat a robar per necessitat. Ara, acaba de treure a la llum que tenia una situació molt complicada a casa quan era petita per culpa de l’alcoholisme del seu pare. La intèrpret s’ha obert en canal a Universo Calleja, el programa que l’ha fet viatjar fins a la Xina per retar-se a si mateixa en un seguit d’aventures que agraden molt els teleespectadors.

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Els seus pares van arribar a Espanya el 1976, un matrimoni de Tunísia que va enamorar-se de Madrid i que van deixar-ho tot per intentar donar una vida millor als seus quatre fills. El pare procedia d’una família molt humil, però va treballar de valent per aconseguir fer diners i ho va aconseguir: “Va guanyar-se molt bé la vida com a broker, era molt intel·ligent i va saber com fer diners. El problema és que després va arruïnar-se…”. La vida a la capital espanyola va consumir-lo, ha lamentat Hiba: “Madrid va atrapar-lo i va acabar en la roïna“.

Que el pare es fes alcohòlic va complicar molt la infància d’Hiba Abouk: “L’alcoholisme destrossa qualsevol família en molts aspectes i tinc records molt complicats d’aquella època… tenir una persona alcohòlica a casa és molt difícil“. La mare va haver de treballar per primer cop a la seva vida, però va ser impossible mantenir l’alt nivell de vida que tenien amb els quatre fills a escoles privades. Si l’actriu va poder continuar estudiant va ser gràcies a una beca per les seves bones notes. També és cert que només tenia 15 anys quan va haver de començar a treballar per aportar diners a la família: “Feia de cangur, classes particulars i tot el que podia”.

Hiba Abouk confessa que va patir molt per culpa de l'alcoholisme del pare - Cuatro
Hiba Abouk confessa que va patir molt per culpa de l’alcoholisme del pare | Cuatro

Com ha afectat a Hiba Abouk l’alcoholisme del pare?

Tota aquesta situació ha marcat la seva personalitat: “No sé si m’ha fet més dura, però sí que m’ha forçat a estar més en alerta. No soc desconfiada, però sí que tinc pocs amics i em costa obrir el meu cercle”. Ara mateix, el pare es troba en plena desintoxicació i Hiba Abouk està molt contenta: “Fa un any que no beu“.

La seva relació no ha estat molt propera, sobretot perquè li va costar molt que acceptessin que volia ser actriu: “L’oposició a casa va ser absoluta, al meu pare li va semblar un horror la meva decisió i ningú no em va donar suport. Als 18 anys vaig marxar de casa a les males“. Al final, però, van veure que triomfava i sembla que han acabat acceptant que potser va fer una bona tria.

L'actriu parla dels problemes d'infància que va viure - Cuatro
L’actriu parla dels problemes d’infància que va viure | Cuatro

Una entrevista molt personal que agradarà als seus fans perquè els permet conèixer una mica més l’actriu després de tants anys de carrera.

Hiba Abouk

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