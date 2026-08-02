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Tot el que Hiba Abouk no havia explicat del divorci amb Achraf Hakimi
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
02/08/2026 17:11

Hiba Abouk i Achraf Hakimi van divorciar-se el 2023, en un moment especialment complicat per la imatge pública del futbolista del PSG. L’acabaven d’acusar de violar una dona, un escàndol majúscul que derivaria en una denúncia formal de la Fiscalia que encara ara no està resolta. Ell sempre ha negat el testimoni d’aquesta noia de 24 anys i ha anat recorrent per evitar el judici, ja que considera que van ser relacions consentides, però el Tribunal d’Apel·lació de Versalles ha confirmat recentment que haurà de seure a la banqueta dels acusats vulgui o no. L’actriu no ha volgut opinar sobre el tema públicament, però sí que ha reconegut que aquella notícia va trastocar de ple la seva vida familiar.

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Ara, molt de temps després, l’actriu ha participat en un programa d’Universo Calleja que serveix per conèixer una mica més de la seva versió de tot plegat. Hiba Abouk, coneguda sobretot per haver actuat a sèries d’èxit com El Príncipe de Telecinco, s’ha acabat consolidant amb una carrera interpretativa molt aplaudida. Ha sorprès molt quan ha acceptat parlar de la vida personal, ja que sempre ho havia evitat. Què ha dit? Doncs les declaracions són encara més inesperades, ja que ha assegurat que ha “perdonat” el seu exmarit i pare dels seus fills: “Aprendre a perdonar és fonamental per ser feliç i tenir pau”.

Hiba Abouk s'ha sincerat sobre el divorci - Mediaset
Hiba Abouk s’ha sincerat sobre el divorci | Mediaset

Hiba Abouk confessa què va fer-li més mal del seu divorci

Prendre la decisió de demanar-li els papers de divorci va ser “especialment dur” per a ella, diu ara: “Formar una família era el meu somni perquè sempre m’havia faltat”. Separar-seva ser un “xou” a tots els nivells, diu, ja que tenia clar que havia de pensar en els seus dos fills per sobre de tot: “Sentia la necessitat de protegir els nens per sobre de qualsevol altra circumstància”.

La separació va ser “completament amistosa”, ha dit ara, ja que cap dels dos no volia arribar als tribunals: “Achraf i jo vam fracassar com a matrimoni, però volíem tenir èxit com a pares i ser família d’una altra manera… sabíem que hauríem de ser família per a tota la vida”. Després de tot, han aconseguit mantenir una bona relació per ajudar els seus fills en una situació que no és fàcil: “És fonamental que la tinguem perquè els nens creixin en un entorn sa”.

Els últims anys no han estat fàcils, però ha pogut aixecar el vol i Hiba Abouk n’està orgullosa: “Estic a gust, he tornat a treballar i he pogut protagonitzar una sèrie”. Comença a veure la llum al final del túnel i confia, ara sí, a poder rebre bones notícies.

Hiba Abouk

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