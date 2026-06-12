Los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS han hecho un nuevo llamado a la movilización este jueves, después de advertir que el conflicto educativo está lejos de cerrarse. Las organizaciones han convocado una manifestación este domingo en Barcelona y han avisado que el próximo curso comenzará con nuevas huelgas y protestas si el Departamento de Educación no presenta nuevas propuestas para abordar sus reivindicaciones.

La marcha partirá de los Jardinets de Gràcia a las 11.30 horas y finalizará en la plaza Catalunya, donde los sindicatos harán varios discursos. La convocatoria llega solo diez días después de que los docentes rechazaran en referéndum el preacuerdo alcanzado entre Educación y varios sindicatos, y pocos días después de la multitudinaria manifestación que recorrió Barcelona coincidiendo con la visita del papa León XIV.

El portavoz de la USTEC, David Caño / ACN

«La educación ha tocado fondo»

El portavoz de USTEC, David Caño, ha asegurado que la situación de la educación pública catalana es crítica y ha defendido la necesidad de una nueva ley educativa. Según el sindicato mayoritario, el sistema sufre un déficit estructural de recursos tras años de infrafinanciación. Los representantes sindicales denuncian que Cataluña destina actualmente menos del 3% del PIB a educación, muy lejos del 6% que fija la legislación vigente. Por ello, quieren aprovechar las próximas semanas para impulsar un debate de fondo sobre el modelo educativo y situar el catalán, la reducción del fracaso escolar y la mejora de las condiciones laborales entre las prioridades del próximo curso.

Desde la CGT, Ingrid Chavarria ha ido un paso más allá y ha afirmado que la movilización ya no responde solo a demandas laborales. «Se trata de salvar la educación pública«, ha defendido, reclamando el apoyo de toda la sociedad.

Presión sobre Niubó

Las nuevas advertencias llegan después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegurara esta semana que el próximo curso comenzará con normalidad y expresara la confianza de que el conflicto se pueda reconducir. El Govern mantiene la voluntad de desplegar el preacuerdo rechazado por los docentes y defiende que ha puesto sobre la mesa una propuesta con recursos sin precedentes. A pesar de esto, USTEC ya ha dejado claro que no se reunirá con la consejera Esther Niubó mientras no haya una nueva oferta formal. El sindicato reclama una negociación «real», con documentos, compromisos verificables y capacidad efectiva para llegar a acuerdos.

La consejera Esther Niubó en el Departamento de Educación | David Zorrakino / Europa Press

Con este escenario, los sindicatos prevén mantener la presión durante los próximos meses y convertir el inicio del curso 2026-2027 en un nuevo frente de confrontación con el Govern.