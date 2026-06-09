Una de las series de los últimos meses es el pulso que los docentes mantienen con la Consellería de Educación. Un pulso que tendrá un nuevo capítulo con la nueva jornada de huelga convocada para este martes coincidiendo con la visita del Papa León XIV a la ciudad de Barcelona. Los docentes volverán a salir a la calle con una nueva movilización y desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña han querido destacar que las movilizaciones actuales no afectarán al funcionamiento del sector de cara al próximo curso. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el inicio del curso que viene se llevará a cabo con total normalidad y mantiene la esperanza de poder enderezar la situación con los docentes.

“Por supuesto que tendremos inicio de curso, y esperamos que las cosas puedan encarrilarse en la mejor de las direcciones”, ha asegurado el jefe del ejecutivo catalán en una entrevista a TV3 recogida por la ACN. Illa, además, ha augurado que las movilizaciones previstas para este martes nueve de junio coincidiendo con la visita de León XIV a la ciudad no afectarán al correcto funcionamiento de los servicios y se podrá disfrutar de un buen final de estas movilizaciones.

La visita de León XIV y la huelga de los docentes son compatibles

Durante la entrevista, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que no está preocupado por la coincidencia de las movilizaciones de los docentes con la visita del papa León XIV a la ciudad de Barcelona. De hecho, Illa ha asegurado que no son incompatibles las manifestaciones de los docentes con los actos del Santo Padre en la capital catalana.

Uno de tantos mensajes reivindicativos de los docentes concentrados en la plaza de España. En este caso, dirigido hacia el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni | Quico Sallés

El presidente de la Generalitat ha asegurado que “respeta” la huelga educativa, pero señala que «se debe mantener respeto para que la visita del Papa transcurra con normalidad». El jefe del ejecutivo catalán ha asegurado, sin embargo, que la intención del Gobierno es llevar adelante el preacuerdo firmado con los sindicatos. “Hemos hecho una propuesta muy relevante con muchos recursos y nosotros seguimos con mano tendida para desplegar un acuerdo histórico”, ha manifestado Illa.