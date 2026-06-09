Illa assegura que hi haurà inici de curs i que es pot encarrilar la postura dels docents

Un dels serials dels darrers mesos és el pols que els docents mantenen amb la Conselleria d’Educació. Un pols que tindrà un nou capítol amb la nova jornada de vaga convocada per aquest dimarts coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Els docents tornaran al carrer amb una nova mobilització i des del Govern de la Generalitat de Catalunya han volgut destacar que les mobilitzacions actuals no afectaran el funcionament del sector de cara al curs vinent. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l’inici del curs que ve es farà amb total normalitat i manté l’esperança de poder redreçar la situació amb els docents.
“Per descomptat que tindrem inici de curs, i esperem que les coses puguin encarrilar-se en la millor de les direccions”, ha assegurat el cap de l’executiu català en una entrevista a TV3 recollida per l’ACN. Illa, a més, ha augurat que les mobilitzacions previstes per aquest dimarts nou de juny coincidint amb la visita de Lleó XIV a la ciutat no afectaran el correcte funcionament dels serveis i es podrà gaudir d’un bon final d’aquestes mobilitzacions.
La visita de Lleó XIV i la vaga dels docents són compatibles
Durant l’entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assenyalat que no està preocupat per la coincidència de les mobilitzacions dels docents amb la visita del papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. De fet, Illa ha assegurat que no són incompatibles les manifestacions dels docents amb els actes del Sant Pare a la capital catalana.
El president de la Generalitat ha assegurat que “respecta” la vaga educativa, però assenyala que “s’ha de mantenir respecte perquè la visita del Papa transcorri amb normalitat”. El cap de l’executiu català ha assegurat, però, que la intenció del Govern és tirar endavant el preacord signat amb els sindicats. “Hem fet proposta molt rellevant amb molts recursos i nosaltres seguim amb mà estesa per desplegar un acord històric”, ha etzibat Illa.