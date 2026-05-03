Trump confirma que retirarà “molts més” soldats d’Alemanya

Donald Trump preveu una retirada massiva de les tropes desplegades a Alemanya. El president dels Estats Units ha confirmat aquest diumenge que el replegament militar de les bases nord-americanes situades al país europeu anirà molt més enllà dels 5.000 soldats anunciats aquest dissabte. “Es reduiran considerablement. I es reduiran molt més enllà dels 5.000”, ha afirmat avui Trump en unes breus declaracions a la premsa des de Florida.
Cal recordar que aquesta decisió s’ha pres enmig de les tibantors entre Tump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l’Iran. Merzva suggerir que els EUA havien estat “humiliats” pels negociadors de l’Iran, i el president nord-americà va respondre a Merz afirmant que estava feina “una feina terrible” i que tenia “problemes de tota mena” en matèria d’immigració i energia.
En paral·lel a aquesta tensió entre els líders d’ambdós països, el president nord-americà ha rectificat i ha assegurat aquest diumenge que revisarà l’últim pla de pau enviat per l’Iran ara fa 48 hores. “Revisaré aviat el pla que l’Iran ens ha enviat, però no puc imaginar que sigui acceptable perquè encara no han pagat un preu prou alt pel que han fet a la humanitat i al món durant els darrers 47 anys”, ha afirmat Trump en missatge a la xarxa social Truth Social.
Itàlia i Espanya podrien ser els següents països afectats
Més enllà de la retirada de les tropes desplegades a Alemanya, Trump ja ha deixat entreveure aquest cap de setmana que països com Itàlia o Espanya podrien ser els següents pel que considera una manca de suport d’aquests dos països davant la guerra a l’Iran. “Probablement sí. Per què no hauria de fer-ho? Itàlia no ens ha donat cap ajuda i Espanya ha estat horrible, absolutament horrible”, va subratllar el presidents dels Estats Units des de la Casa Blanca.