Trump retira 5.000 soldats d’Alemanya per la tensió amb el canceller Merz

La tensió entre Donald Trump i el canceller Friedrich Merz comença a fer-se palès sobre el terreny. Els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d’Alemanya enmig d’aquestes tibantors mantingudes pel president nord-americà i el líder alemany arran de la guerra a l’Iran. “Aquesta decisió segueix una revisió exhaustiva de la postura de la força del Departament de Defensa a Europa i és en reconeixement dels requisits i les condicions sobre el terreny”, ha assenyalat aquest dissabte en una declaració enviada a mitjans nord-americans el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell.
En aquest comunicat, Parnell indica que la previsió és que el replegament militar es completi en els pròxims “sis a dotze mesos”, de manera que més de 36.000 efectius dels EUA haurien d’abandonar pròximament el país europeu. Aquest posicionament arriba després del xoc de declaracions entre Merz i Trump. El canceller alemany va suggerir que els EUA havien estat “humiliats” pels negociadors de l’Iran, i el president nord-americà va respondre a Merz afirmant que estava feina “una feina terrible” i que tenia “problemes de tota mena” en matèria d’immigració i energia.
El pas de retirar tropes podria no acabar amb Alemanya. El president dels Estats Units ha deixat entreveure que països com Itàlia o Espanya podrien ser els següents pel que considera una manca de suport d’aquests dos països davant la guerra a l’Iran. “Probablement sí. Per què no hauria de fer-ho? Itàlia no ens ha donat cap ajuda i Espanya ha estat horrible, absolutament horrible”, va subratllar Trump des de la Casa Blanca.
Europa ha d’assumir “més responsabilitats” en defensa
Per la seva banda, el ministre de Defensa d’Alemanya, Boris Pistorius, ha afirmat que la retirada de tropes nord-americanes era “previsible” i que deixa clar que Europa ha d’assumir “més responsabilitats” en la seva defensa. “Queda clar: dins de l’OTAN hem de tornar-nos més europeus per poder seguir essent transatlàntics. Dit d’una altra manera: els europeus hem d’assumir una responsabilitat més gran en la nostra pròpia seguretat”, ha apuntat.