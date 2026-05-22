El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, ha celebrat aquest divendres l’anunci del president dels EUA, Donald Trump, d’enviar 5.000 soldats addicionals a Polònia, però ha aprofitat l’ocasió per insistir en la necessitat que Europa reforci la seva autonomia defensiva i depengui menys de Washington. Durant la reunió de ministres d’exteriors de l’Aliança Atlàntica celebrada a Helsinborg (Suècia), Rutte ha assegurat que veu amb bons ulls el reforç militar nord-americà a l’est d’Europa, tot i que ha remarcat que “la trajectòria” de l’OTAN ha de conduir cap a una Europa “més forta” i menys dependent “d’un únic aliat, els Estats Units”, segons ha recollit Europa Press de les declaracions als mitjans del líder neerlandès.
Aquestes paraules arriben en un moment de tensió creixent dins de l’Aliança, marcat per les crítiques de l’administració Trump als socis europeus per la seva limitada implicació en el conflicte de l’Orient Mitjà i per les discrepàncies amb Alemanya arran de la guerra amb l’Iran. El líder de l’aliança militar ha admès que no el sorprèn que la Casa Blanca tingui altres prioritats estratègiques, especialment a la regió de l’Indo-Pacífic, i ha defensat que els països europeus augmentin progressivament les seves capacitats militars per reduir la dependència de la protecció nord-americana.
Trump reactiva el desplegament militar a Polònia
L’anunci de Trump es produeix després d’una reunió a Washington entre responsables de defensa nord-americans i polonesos, entre ells el viceministre polonès Cezary Tomczyk i el cap de planificació estratègica de l’estat major conjunt de l’exèrcit nord-americà, Thomas Curtis. El president republicà va justificar el desplegament pel suport que va donar al nou president, Karol Nawrocki, i per la bona relació amb el govern polonès. La decisió presa per Washington arriba pocs dies després que el vicepresident de la Casa Blanca, JD Vance, anunciés un retard temporal del mateix desplegament, coincidint amb la revisió de la presència militar dels Estats Units a Europa. “No és una reducció. És simplement un retard habitual en la rotació de tropes”, va assegurar aleshores.
En paral·lel, el Pentàgon també ha comunicat la retirada de 5.000 soldats desplegats a Alemanya després de les crítiques del canceller alemany, Friedrich Merz, a la guerra amb l’Iran iniciada després de l’ofensiva d’Israel i els EUA.
El moviment estratègic, en aquest sentit, reforça el debat intern dins de l’OTAN sobre el futur de la seguretat europea i la necessitat que els aliats assumeixin un papar més important en la seva pròpia defensa davant la possibilitat que Washington redueixi progressivament la seva implicació militar a Europa.